عاجل: انقلاب''تريبورتور'' بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح

شهد شارع الجيش الملكي بالبيضاء ليلة الإثنين الثلاثاء حادثة سير خطيرة بطلها ''تريبورتور لم يحترم علامة التشوير الطرقي ما تسبب في انقلابه.

شوف تيفي

شهد شارع الجيش الملكي بالبيضاء ليلة الإثنين الثلاثاء حادثة سير خطيرة بطلها "تريبورتور لم يحترم علامة التشوير الطرقي ما تسبب في انقلابه.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن العربة ذات ثلاث عجلات كانت تسير بسرعة خيالية في الشارع المذكور،و لم يحترم سائقها علامة قف ما جعله يصطدم بإحدى السيارات الرباعية الدفع المركونة بالشارع المذكور، وينقلب بدراجته النارية.

الحادث تسبب في إصابة أحد الركاب على مستوى اليد والذي كان يعاني من كسر سابقا، وأضافت ذات المصادر أن التريبورتور كان على متنه فتاتين وشابين كانوا في حالة سكر طافح ما جعلهم يفرون ويتركون صديقهم لوحده ليتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى الصوفي بالدار البيضاء.

هذا وقد انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان لفتح محضر والتحقيق في الحادث