بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد

تعرض 11 شخصا بينهم سيدة ورجل مسن أمس الأحد إلى تسمم غذائي بسبب تناولهم لوجبة صيكوك استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بمدينة ابن احمد لتلقي العلاجات الأولية.

شوف تيفي

تعرض 11 شخصا بينهم سيدة ورجل مسن أمس الأحد إلى تسمم غذائي بسبب تناولهم لوجبة صيكوك استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بمدينة ابن احمد لتلقي العلاجات الأولية.

الوجبة المذكورة، تم اقتنائها من بائع متجول بالمدينة مما استنفر الأطر الطبية حيث سارعت إلى إسعاف المصابين عبر حقنهم بحقن ضد التشنجات والتقيؤ.

وبهذا الخصوص، حلت لجنة من المديرية الإقليمية للصحة بسطات بالمستشفى المحلي بابن احمد لأخد عينات من مادتي الكسكس واللبن من أجل التحليل.

وحسب يومية المساء التي تطرقت للموضوع في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فإن الحادث وقع عند تناول 11 شخصا لوجبة صيكوك تتراوح أعمارهم مابين 17 و80 سنة ينتمون لعائلات مختلفة، حيث شعر المعنيون بالأمر بمغص في البطن والغثيان والتقيؤ ليتم نقلهم إلى المستشفى ببن احمد.

وللإشارة فإن عناصر الشرطة القضائية حلت بالمستشفى لفتح تحقيق في ظروف وملابسات التسمم كما أنه تقرر توقيف البائع المتجول.