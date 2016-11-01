فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار

صفق مجموعة من المغاربة من رواد العالم الأزرق ،بمبادرة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان الذي أعلن اليوم عن عزم بلاده تقديم جميع الأدوية الخاصة بالسرطان بالمجان.

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صفق مجموعة من المغاربة من رواد العالم الأزرق ،بمبادرة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان الذي أعلن اليوم عن عزم بلاده تقديم جميع الأدوية الخاصة بالسرطان بالمجان.

و قال أردوغان، اليوم الاثنين 7 نونبر ، خلال حفل افتتاح المستشفى الأكاديمي بمدينة إسطنبول،بأن “الشعب لن يضطر بعد اليوم لدفع ثروات كبيرة للعلاج في المستشفيات الخاصة، وأن يبقى رهينة في المستشفيات كي يدفع أجورها، كل هذا سيبقى في تركيا القديمة فقط”.

وأضاف أردوغان: “بعد أن ننتهي من إنشاء 29 مستشفى في عدة مدن مختلفة، ستزيد جودة الخدمة التي نقدمها لمواطنينا وستتحول تركيا إلى مركز صحي”.

وصرح أردوغان أنهم أصدروا تعليمات لوزارة الصحة بجعل الأدوية بما فيها أدوية السرطان مجانية. وقال أردوغان إنه “لا يجب أخذ أجرة من المرضى للعلاج حتى وإن كان علاجاً للسرطان”.