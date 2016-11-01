 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: انقلابتريبورتور بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح | حوادث و حقوق

عاجل: انقلاب''تريبورتور'' بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد | حوادث و حقوق

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار | بوليتيك

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار

تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا | بوليتيك

تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا

امرأة تعذب طفل قاصر بطريقة وحشية بقلعة السراغنة لأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

امرأة تعذب طفل قاصر بطريقة وحشية بقلعة السراغنة لأسباب مجهولة

عاجل:بسبب ثعبان طائرة تهبط اضطراريا و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:بسبب ثعبان طائرة تهبط اضطراريا و هذه التفاصيل

بالفيديو ..لشكر : الإتحاديون سيحسمون السبت المقبل بصفة نهائية إمكانية المشاركة في حكومة بن كيران | بوليتيك

بالفيديو ..لشكر : الإتحاديون سيحسمون السبت المقبل بصفة نهائية إمكانية المشاركة في حكومة بن كيران

عاجل:النيابة العامة الفرنسية ترفض تمتيع لمجرد بالسراح المؤقت و تصدم محاميه | ثقافة و فنون

عاجل:النيابة العامة الفرنسية ترفض تمتيع لمجرد بالسراح المؤقت و تصدم محاميه

صادم.. العثور على رضيعة داخل حقيبة بطنجة تستنفر الأجهزة الأمنية | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رضيعة داخل حقيبة بطنجة تستنفر الأجهزة الأمنية

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 02:07 تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا | بوليتيك
تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا
تعتزم تركيا تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ ''كوب 26'' بعد 4 سنوات.

شوف تيفي: وكالات

تعتزم تركيا تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 26" بعد 4 سنوات.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم العلاقات الخارجية بوزارة البيئة التركية "جنكيز طايلان باي قره" على هامش مشاركة بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22" بمدينة مراكش المغربية، والذي ينعقد في الفترة 7 - 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأضاف "باي قره"، في تصريحات صحفية أن وفد بلاده يضم العديد من المسؤولين والخبراء في مجالات متعددة للتعريف بجهود تركيا في مجال مكافحة التغييرات المناخية.
ولفت إلى أن بلاده استثمرت في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالنظر إلى قدرتهما على الحفاظ على بيئة نظيفة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كوب22 مراكش مؤتمر المناخ تركيا التغيرات المناخية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار | بوليتيك

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار

بالفيديو ..لشكر : الإتحاديون سيحسمون السبت المقبل بصفة نهائية إمكانية المشاركة في حكومة بن كيران | بوليتيك

بالفيديو ..لشكر : الإتحاديون سيحسمون السبت المقبل بصفة نهائية إمكانية المشاركة في حكومة بن كيران

بناجح القيادي بالعدل و الإحسان يعلن تعرضه للتهديد ويتهم جهات مجهولة | بوليتيك

بناجح القيادي بالعدل و الإحسان يعلن تعرضه للتهديد ويتهم جهات مجهولة

سكوب: هذا هو المكان الذي وجه منه الملك محمد السادس خطاب المسيرة الخضراء بدكار | بوليتيك

سكوب: هذا هو المكان الذي وجه منه الملك محمد السادس خطاب المسيرة الخضراء بدكار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 نونبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 2 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 نونبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس ليوم 08 نونبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم 08 نونبر 2016

الحصاد اليومي : افتتاح مؤتمر المناخ بمراكش برئاسة صلاح الدين مزوار‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : افتتاح مؤتمر المناخ بمراكش برئاسة صلاح الدين مزوار‎

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة للخطاب التاريخي للملك من قلب السنغال | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة للخطاب التاريخي للملك من قلب السنغال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: انقلابتريبورتور بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح | حوادث و حقوق
منذ 22 دقيقة

عاجل: انقلاب''تريبورتور'' بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد | حوادث و حقوق

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار | بوليتيك

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار

تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا | بوليتيك

تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.