تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا

تعتزم تركيا تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ ''كوب 26'' بعد 4 سنوات.

شوف تيفي: وكالات

تعتزم تركيا تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 26" بعد 4 سنوات.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم العلاقات الخارجية بوزارة البيئة التركية "جنكيز طايلان باي قره" على هامش مشاركة بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22" بمدينة مراكش المغربية، والذي ينعقد في الفترة 7 - 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأضاف "باي قره"، في تصريحات صحفية أن وفد بلاده يضم العديد من المسؤولين والخبراء في مجالات متعددة للتعريف بجهود تركيا في مجال مكافحة التغييرات المناخية.

ولفت إلى أن بلاده استثمرت في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالنظر إلى قدرتهما على الحفاظ على بيئة نظيفة.