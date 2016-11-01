امرأة تعذب طفل قاصر بطريقة وحشية بقلعة السراغنة لأسباب مجهولة

تعرض طفل قاصر يبلغ من العمر 8سنوات للتعنيف بوحشية بواسطة آلة حادة استدعى نقله إلى المركز الإستشفائي الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة.

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تعرض طفل قاصر يبلغ من العمر 8سنوات للتعنيف بوحشية بواسطة آلة حادة استدعى نقله إلى المركز الإستشفائي الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فإن والدة الطفل تتهم جارتها بالإعتداء على ابنها وتعنيفه وتهديده بالقتل لأسباب مجهولة، كما أضافت على أن الأخيرة استدرجته إلى منزلها لتعذيبه قبل أن يتدخل زوج المُعتدية لتخليص الطفل من قبضتها.

هذا ويرقد الطفل المدعى محمد.م بمستشفى السلامة حيث حالته أصبحت مستقرة ولا تدعو للقلق، ومن المنتظر أن يتم التحقيق في ملابسات الإعتداء والتعرف عن الهوية الحقيقية للمُعتدي.