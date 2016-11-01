 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: انقلابتريبورتور بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح | حوادث و حقوق

عاجل: انقلاب''تريبورتور'' بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد | حوادث و حقوق

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار | بوليتيك

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار

تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا | بوليتيك

تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا

امرأة تعذب طفل قاصر بطريقة وحشية بقلعة السراغنة لأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

امرأة تعذب طفل قاصر بطريقة وحشية بقلعة السراغنة لأسباب مجهولة

عاجل:بسبب ثعبان طائرة تهبط اضطراريا و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:بسبب ثعبان طائرة تهبط اضطراريا و هذه التفاصيل

بالفيديو ..لشكر : الإتحاديون سيحسمون السبت المقبل بصفة نهائية إمكانية المشاركة في حكومة بن كيران | بوليتيك

بالفيديو ..لشكر : الإتحاديون سيحسمون السبت المقبل بصفة نهائية إمكانية المشاركة في حكومة بن كيران

عاجل:النيابة العامة الفرنسية ترفض تمتيع لمجرد بالسراح المؤقت و تصدم محاميه | ثقافة و فنون

عاجل:النيابة العامة الفرنسية ترفض تمتيع لمجرد بالسراح المؤقت و تصدم محاميه

صادم.. العثور على رضيعة داخل حقيبة بطنجة تستنفر الأجهزة الأمنية | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رضيعة داخل حقيبة بطنجة تستنفر الأجهزة الأمنية

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

امرأة تعذب طفل قاصر بطريقة وحشية بقلعة السراغنة لأسباب مجهولة
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 01:55 امرأة تعذب طفل قاصر بطريقة وحشية بقلعة السراغنة لأسباب مجهولة | حوادث و حقوق
امرأة تعذب طفل قاصر بطريقة وحشية بقلعة السراغنة لأسباب مجهولة
تعرض طفل قاصر يبلغ من العمر 8سنوات للتعنيف بوحشية بواسطة آلة حادة استدعى نقله إلى المركز الإستشفائي الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة.

شوف تيفي

تعرض طفل قاصر يبلغ من العمر 8سنوات للتعنيف بوحشية بواسطة آلة حادة استدعى نقله إلى المركز الإستشفائي الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فإن والدة الطفل تتهم جارتها بالإعتداء على ابنها وتعنيفه وتهديده بالقتل لأسباب مجهولة، كما أضافت على أن الأخيرة استدرجته إلى منزلها لتعذيبه قبل أن يتدخل زوج المُعتدية لتخليص الطفل من قبضتها.

هذا ويرقد الطفل المدعى محمد.م بمستشفى السلامة حيث حالته أصبحت مستقرة ولا تدعو للقلق، ومن المنتظر أن يتم التحقيق في ملابسات الإعتداء والتعرف عن الهوية الحقيقية للمُعتدي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

امرأة تعذب طفل قلعة السراغنة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: انقلابتريبورتور بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح | حوادث و حقوق

عاجل: انقلاب''تريبورتور'' بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد | حوادث و حقوق

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد

عاجل:بسبب ثعبان طائرة تهبط اضطراريا و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:بسبب ثعبان طائرة تهبط اضطراريا و هذه التفاصيل

صادم.. العثور على رضيعة داخل حقيبة بطنجة تستنفر الأجهزة الأمنية | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رضيعة داخل حقيبة بطنجة تستنفر الأجهزة الأمنية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 نونبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 2 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 نونبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس ليوم 08 نونبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم 08 نونبر 2016

الحصاد اليومي : افتتاح مؤتمر المناخ بمراكش برئاسة صلاح الدين مزوار‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : افتتاح مؤتمر المناخ بمراكش برئاسة صلاح الدين مزوار‎

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة للخطاب التاريخي للملك من قلب السنغال | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة للخطاب التاريخي للملك من قلب السنغال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: انقلابتريبورتور بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

عاجل: انقلاب''تريبورتور'' بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد | حوادث و حقوق

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار | بوليتيك

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار

تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا | بوليتيك

تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.