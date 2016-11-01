عاجل:بسبب ثعبان طائرة تهبط اضطراريا و هذه التفاصيل

عثر يوم الاثنين، على ثعبان ضخم يزحف داخل كابينة الركاب في طائرة تابعة لشركة إيرومكسيكو كانت في طريقها إلى مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك وأ عطيت الطائرة أولوية للهبوط في المطار.

شوف تيفي:وكالات

عثر يوم الاثنين، على ثعبان ضخم يزحف داخل كابينة الركاب في طائرة تابعة لشركة إيرومكسيكو كانت في طريقها إلى مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك وأ عطيت الطائرة أولوية للهبوط في المطار.

وظهر الثعبان الأخضر في فيديو على الإنترنت وهو يزحف بالقرب من مقصورة للأمتعة بالطائرة قبل أن ينزلق ويتدلى من ذيله مما أثار فزع الركاب.

وقالت الشركة إن موظفي المراقبة الجوية أعطوا أولوية لهبوط الطائرة التي كانت في طريقها للعاصمة قادمة من مدينة توريون في شمال البلاد بعد اكتشاف الثعبان