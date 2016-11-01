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بالفيديو ..لشكر : الإتحاديون سيحسمون السبت المقبل بصفة نهائية إمكانية المشاركة في حكومة بن كيران
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 00:03 بالفيديو ..لشكر : الإتحاديون سيحسمون السبت المقبل بصفة نهائية إمكانية المشاركة في حكومة بن كيران | بوليتيك
بالفيديو ..لشكر : الإتحاديون سيحسمون السبت المقبل بصفة نهائية إمكانية المشاركة في حكومة بن كيران
قال إدريس لشكر مباشرة بعد نهاية إجتماع المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي قبل قليل، أن ''الإتحاديين'' هم من سيحسمون المشاركة في الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران في إشارة لإجتماع اللجنة

شوف تيفي

 قال إدريس لشكر مباشرة بعد نهاية إجتماع المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي قبل قليل، أن "الإتحاديين" هم من سيحسمون المشاركة في الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران في إشارة لإجتماع اللجنة الإدارية للحزب السبت المقبل.

وجاء تصريح إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، بعد نهاية إجتماع المكتب السياسي العادي، الذي إنعقد مساء اليوم بالمقر المركزي للحزب، حيث تداول الحاضرون للإجتماع في نقطتين أساسيتين، وهما الخطاب الملكي الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء، والتحضيرات لإجتماع اللجنة الإدارية السبت المقبل، لمناقشة الإنتخابات والمشاورات الحكومية.

ورد إدريس لشكر على سؤال "لشوف تيفي" حول مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، بأن اللجنة الإدارية هي التي ستقرر في المشاركة في الحكومة، مصرحا "لماذا إجتماعات اللجنة الإدارية وغيرها..؟ الإتحاديون هم من سيقررون". للإشارة فأغلب القياديين بحزب بنبركة مع المشاركة في الحكومة الثانية لبنكيران..

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