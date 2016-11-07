عاجل:النيابة العامة الفرنسية ترفض تمتيع لمجرد بالسراح المؤقت و تصدم محاميه

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كشفت صحيفة Le parisien الفرنسية،مساء اليوم الاثنين، أن النيابة العامة بباريس،أصدرت بلاغا تؤكد فيع عدم السماح للفنان سعد لمجرد بمتابعته في حالة سراح.
و قالت النيابة العامة،أنها تتابع الفنان المغربي بتهمة الاغتصاب و العنف في حق فتاة فرنسية.
و جاء رد النيابة العامة بعد مجموعة من الأنباء تحدثت عن إمكانية متابعة لمجرد في حالة سراح مع تقديم دفاعه لضمانات البقاء بباريس
و قد حاولت الصحيفة الفرنسية،الاتصال بالمحامي الفرنسي إيريك دوبون لكنه امتنع عن الرد بعد صدمته من هذا القرار المفاجئ.
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