صادم.. العثور على رضيعة داخل حقيبة بطنجة تستنفر الأجهزة الأمنية

عثرت ساكنة حي بني مكادة بمدينة طنجة ليلة اليوم الإثنين على رضيعة حية داخل حقيبة سوداء اللون أمام لوحة إعلانية.

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عثرت ساكنة حي بني مكادة بمدينة طنجة ليلة اليوم الإثنين على رضيعة حية داخل حقيبة سوداء اللون أمام لوحة إعلانية.

وحسب مصادر محلية فإن الرضيعة حديثة الولادة ، لم يتجاوز على ولادتها سوى ساعات قليلة، إذ تم رميها بلا شفقة ولا رحمة وسط الشارع في عز البرد القارص.

وفور إشعار السلطات المعنية بالأمر حلت إلى عين المكان لفتح تحقيق والوصول إلى هوية والدتها.