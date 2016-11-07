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بناجح القيادي بالعدل و الإحسان يعلن تعرضه للتهديد ويتهم جهات مجهولة
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 23:17 بناجح القيادي بالعدل و الإحسان يعلن تعرضه للتهديد ويتهم جهات مجهولة | بوليتيك
بناجح القيادي بالعدل و الإحسان يعلن تعرضه للتهديد ويتهم جهات مجهولة
أعلن حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان تعرضه لتهديد مباشر مساء اليوم، الاثنين 7 نونبر 2016 ،وجاء هذا التهديد حسب ما أعلنه حسن بناجح على حسابه الرسمي من مكالمة

شوف تيفي
أعلن حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان تعرضه لتهديد مباشر مساء اليوم، الاثنين 7 نونبر 2016 ،وجاء هذا التهديد حسب ما أعلنه حسن بناجح على حسابه الرسمي من مكالمة مجهولة المصدر برقم مخفي، وذلك على الساعة الخامسة والربع مساء، وقال له المتحدث : ''بأن الحال ماغاديش يعجبو''.
وقد ربط المتصل تهديده المباشر لحسن بناجح بتدويناته على الفيسبوك .
فيما أعلن حسن سحب كل تدويناته السابقة، مؤكدا حسب كلامه ''أنهم'' يتتبعون كل خطواته ، وعليه وباعتباره شخصية عمومية ذهب بعيدا و حمل الدولة المغربية كامل المسؤولية فيما يمكن أن يتعرض له وما يترتب عن هذا التهديد ، كما اعتبر أن هذا التهديد لن يزيده إلا عزما على مواصلة مساره إإحقاقا للحق وطلبا للحرية والعدل والكرامة ... حسب تعبيره دائما .

بناجح القيادي بالعدل و الإحسان يعلن تعرضه للتهديد ويتهم جهات مجهولة

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بناجح القيادي بالعدل و الإحسان يعلن تعرضه للتهديد ويتهم جهات مجهولة

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