بناجح القيادي بالعدل و الإحسان يعلن تعرضه للتهديد ويتهم جهات مجهولة

أعلن حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان تعرضه لتهديد مباشر مساء اليوم، الاثنين 7 نونبر 2016 ،وجاء هذا التهديد حسب ما أعلنه حسن بناجح على حسابه الرسمي من مكالمة

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أعلن حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان تعرضه لتهديد مباشر مساء اليوم، الاثنين 7 نونبر 2016 ،وجاء هذا التهديد حسب ما أعلنه حسن بناجح على حسابه الرسمي من مكالمة مجهولة المصدر برقم مخفي، وذلك على الساعة الخامسة والربع مساء، وقال له المتحدث : ''بأن الحال ماغاديش يعجبو''.

وقد ربط المتصل تهديده المباشر لحسن بناجح بتدويناته على الفيسبوك .

فيما أعلن حسن سحب كل تدويناته السابقة، مؤكدا حسب كلامه ''أنهم'' يتتبعون كل خطواته ، وعليه وباعتباره شخصية عمومية ذهب بعيدا و حمل الدولة المغربية كامل المسؤولية فيما يمكن أن يتعرض له وما يترتب عن هذا التهديد ، كما اعتبر أن هذا التهديد لن يزيده إلا عزما على مواصلة مساره إإحقاقا للحق وطلبا للحرية والعدل والكرامة ... حسب تعبيره دائما .