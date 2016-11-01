سكوب: هذا هو المكان الذي وجه منه الملك محمد السادس خطاب المسيرة الخضراء بدكار

شكل الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس أمس الأحد في الذكرى الـ41 للمسيرة الخضراء، من العاصمة السنغالية دكار حدثا بارزا، باعتباره قد سجل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الخطب الملكية. خاصة

شوف تيفي

شكل الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس أمس الأحد في الذكرى الـ41 للمسيرة الخضراء، من العاصمة السنغالية دكار حدثا بارزا، باعتباره قد سجل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الخطب الملكية. خاصة وأنه لم يسبق لملك من ملوك المغرب، أن وجه خطابا للمغاربة من خارج أرض المملكة.

ولأن هذا الحدث، يعتبر جديدا عند المتتبعين، فقد تساءل كثيرون حول المكان السنغالي الذي ألقى من خلاله محمد السادس خطابه للمغاربة خاصة وعموم الأفارقة بشكل عام. سيما وأن الفضاء بدا مغايرا لما اعتاد المغاربة رؤيته، عند كل خطاب ملكي.

وعلمت ''شوف تيفي'' من مصادر واسعة الاطلاع، أن الملك محمد السادس، ألقى خطاب المسيرة الخضراء بدكار، وتحديدا بمقر سفارة المغرب بهاته العاصمة السنغالية.. وذلك لاعتبار أساسي، هو أن الخطاب موجه للمغاربة أساسا، وبالتالي إن أفضل مكان يمكن أن يُلقى فيه عاهل البلاد خطابه، هو السفارة المغربية بدكار، والتي تعتبر امتدادا للتراب المغربي وذات سيادة مغربية أيضا..لذلك، بدا واضحا، أن الفضاء الذي يخاطب منه الملك شعبه، تفوح منه رائحة ''تمغربيت''، حيث الزليج البلدي، وعلمي المملكة الذي توسطتهما خارطة إفريقيا.

وكان الملك محمد السادس، قد أرسل كثيرا من الإشارات في خطاب أمس، للتأكيد على العمق الإفريقي للمغرب، مع تأكيده على تشبث المملكة بالعودة للعب أدوارها من داخل الاتحاد الإفريقي، ومواجهة خصوم الوحدة الترابية للبلاد من داخل هذا التنظيم.. كما أعطى الملك، نموذجا للحكومة المغربية التي يسعى بنكيران إلى تشكيلها خلال القادم من الأيام، مشددا على بُعد الكفاءة لاستحضار أعضاء الحكومة المقبلة هموم إفريقيا في صلب انشغالاتهم اليومية.