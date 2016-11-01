براد بيت يرد على دعوى طلاقه من أنجيلنا جولي بطلب حضانة أبنائه

رداً منه على دعوى الطلاق الأولية المُقدمة من أنجلينا جولي، كشفت وسائل إعلام أميركية بأن الممثل براد بيت يسعى للحصول على حضانة مُشتركة لكل من أطفاله الستة: مادوكس، وباكس، وزهارا، وشيلوه، والتوأم

شوف تيفي: وكالات

رداً منه على دعوى الطلاق الأولية المُقدمة من أنجلينا جولي، كشفت وسائل إعلام أميركية بأن الممثل براد بيت يسعى للحصول على حضانة مُشتركة لكل من أطفاله الستة: مادوكس، وباكس، وزهارا، وشيلوه، والتوأم نوكس وفيفيان.

وجاء رد بيت بعد حوالي شهرين من العريضة التي قدمتها جولي لطلب الطلاق، والتي كانت تسعى فيها لحضانة مفردة للأطفال.

وعزا كل منهما سبب الطلاق إلى خلافات يصعب حلها، حسبما ذكرت شبكة NBC News.

وعلى الرغم من نفي بيت لأي سلوك مسيء صادر منه تجاه أولاده، فإن المشادة التى حدثت على متن الطائرة بينه وبين ولده الأكبر تخضع حالياً للتحقيق من قبل إدارة خدمات الأسرة والطفل بمقاطعة انجليس، وقد توسع التحقيق ليشمل حوادث مُتعددة مزعومة مع أولاده.

كان بيت وأنجلينا قد توصلا في شتنبر 2016 إلى اتفاق مؤقت يقضي بمنح جولي الحق في حضانة الأطفال في مقابل السماح لبيت برؤية أطفاله خلال زيارات مُراقبة، وذلك إذا وافق بيت على الخضوع لاختبار تعاطي المخدرات والكحول.

وخضعت جولي وأطفالها لمقابلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي حول سلوك بيت، وقضى اثنان من وكلاء مكتب الاتحاد الفيدرالي ما يقرب من 3 ساعات يتحدثون إلى العائلة لاستيضاح ما إذا كان هناك دليل كافٍ يدعي إساءة الأب للأطفال لتبرير التحقيق.