الملك محمد السادس يستقبل بدكار محمد مرادجي صاحب كتاب ''الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة''

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بمقر إقامة بدكار، الفنان المصور محمد مرادجي الذي قدم لجلالته كتابه الجديد تحت عنوان ''الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة''.

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استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بمقر إقامة بدكار، الفنان المصور محمد مرادجي الذي قدم لجلالته كتابه الجديد تحت عنوان ''الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة''.

ويشهد هذا الكتاب على منجزات الملوك الثلاثة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حيث يؤرخ لجهودهم من أجل بناء المغرب الحديث، من خلال ألف صورة تاريخية التقطها هذا الفنان المصور.





