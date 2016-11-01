 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يستقبل بدكار محمد مرادجي صاحب كتاب الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة | بوليتيك

الملك محمد السادس يستقبل بدكار محمد مرادجي صاحب كتاب ''الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة''

نقل سبعة أمنيين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لهذا السبب | حوادث و حقوق

نقل سبعة أمنيين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لهذا السبب

عاجل..الفيديو الأول لوصول بوتفليقة لمصحة خاصة بفرنسا | دولي

عاجل..الفيديو الأول لوصول بوتفليقة لمصحة خاصة بفرنسا

عاجل :قبل محاكمته يوم الأربعاء..هذا ما طلبه المحامي الوحش من قاضي التحقيق الذي يتابع قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل :قبل محاكمته يوم الأربعاء..هذا ما طلبه المحامي الوحش من قاضي التحقيق الذي يتابع قضية سعد لمجرد

الملك والرئيس السنغالي يشرفان على إطلاق مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لفائدة السنغال | بوليتيك

الملك والرئيس السنغالي يشرفان على إطلاق مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لفائدة السنغال

بالصور..وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة | بوليتيك

بالصور..وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من

فايسبوك يتكبد خسارة بمليارات الدولارات بسبب هذه العبارة | نت 2.0

''فايسبوك'' يتكبد خسارة بمليارات الدولارات بسبب هذه العبارة

بن كيران : سأحرص بقوة على القيم الإيجابية لتشكيل الحكومة التي ذكرها الملك في خطاب المسيرة الخضراء | بوليتيك

بن كيران : سأحرص بقوة على القيم الإيجابية لتشكيل الحكومة التي ذكرها الملك في خطاب المسيرة الخضراء

حركة حماس: نندد بزيارة الوفد الإعلامي المغربي لإسرائيل | بوليتيك

حركة حماس: نندد بزيارة الوفد الإعلامي المغربي لإسرائيل

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

الملك محمد السادس يستقبل بدكار محمد مرادجي صاحب كتاب ''الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة''
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 20:46 الملك محمد السادس يستقبل بدكار محمد مرادجي صاحب كتاب الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة | بوليتيك
الملك محمد السادس يستقبل بدكار محمد مرادجي صاحب كتاب ''الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة''
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بمقر إقامة بدكار، الفنان المصور محمد مرادجي الذي قدم لجلالته كتابه الجديد تحت عنوان ''الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة''.

 شوف تيفي:و م ع

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بمقر إقامة بدكار، الفنان المصور محمد مرادجي الذي قدم لجلالته كتابه الجديد تحت عنوان ''الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة''.

ويشهد هذا الكتاب على منجزات الملوك الثلاثة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حيث يؤرخ لجهودهم من أجل بناء المغرب الحديث، من خلال ألف صورة تاريخية التقطها هذا الفنان المصور.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملوك الثلاث دكار الملك محمد السادس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك والرئيس السنغالي يشرفان على إطلاق مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لفائدة السنغال | بوليتيك

الملك والرئيس السنغالي يشرفان على إطلاق مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لفائدة السنغال

بالصور..وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة | بوليتيك

بالصور..وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة

بن كيران : سأحرص بقوة على القيم الإيجابية لتشكيل الحكومة التي ذكرها الملك في خطاب المسيرة الخضراء | بوليتيك

بن كيران : سأحرص بقوة على القيم الإيجابية لتشكيل الحكومة التي ذكرها الملك في خطاب المسيرة الخضراء

حركة حماس: نندد بزيارة الوفد الإعلامي المغربي لإسرائيل | بوليتيك

حركة حماس: نندد بزيارة الوفد الإعلامي المغربي لإسرائيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس:شنو الرسائل ليفهمتو من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة؟ | نسولو الناس
منذ 19 دقيقة

نسولو الناس:شنو الرسائل ليفهمتو من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة؟

بالفيديو.. فنان شعبي يهدي اغنية لشوف تيفي بعد حصولها على 10 ملايين معجب | زووم

بالفيديو.. فنان شعبي يهدي اغنية لشوف تيفي بعد حصولها على 10 ملايين معجب

شاهد كيف تفاعل الطلبة السنغاليين المقيمين في المغرب مع الخطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب الجلالة | قنوات أخرى

شاهد كيف تفاعل الطلبة السنغاليين المقيمين في المغرب مع الخطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب الجلالة

مهرجان مسارات يُكرم المرأة المغربية بالرباط بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء | خارج البلاطو

مهرجان مسارات يُكرم المرأة المغربية بالرباط بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يستقبل بدكار محمد مرادجي صاحب كتاب الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة | بوليتيك
منذ 9 دقائق

الملك محمد السادس يستقبل بدكار محمد مرادجي صاحب كتاب ''الملوك الثلاثة.. التاريخ عبر الصورة''

نقل سبعة أمنيين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لهذا السبب | حوادث و حقوق

نقل سبعة أمنيين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لهذا السبب

عاجل..الفيديو الأول لوصول بوتفليقة لمصحة خاصة بفرنسا | دولي

عاجل..الفيديو الأول لوصول بوتفليقة لمصحة خاصة بفرنسا

عاجل :قبل محاكمته يوم الأربعاء..هذا ما طلبه المحامي الوحش من قاضي التحقيق الذي يتابع قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل :قبل محاكمته يوم الأربعاء..هذا ما طلبه المحامي الوحش من قاضي التحقيق الذي يتابع قضية سعد لمجرد

﻿ ﻿
أمس 01:15 GMT

عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.