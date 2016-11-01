نقل سبعة أمنيين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لهذا السبب

قالت مصادر مطلعة، إن سبعة شرطيين نقلوا عشية اليوم إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعد تعرضهم لحادثة سير بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أكادير.

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قالت مصادر مطلعة، إن سبعة شرطيين نقلوا عشية اليوم إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعد تعرضهم لحادثة سير بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أكادير.

وأضافت ذات المصادر، أن سيارة تابعة لولاية الأمن بأكادير، تعرضت لحادثة سير بعد إصطدامها بسيارة من نوع ''بيكوب'' بالمدار الطرقي المتواجد ''بحي بوتشاكات'' وسط المدينة.

وقالت ذات المصادر، أن صاحب سيارة ''بيكوب'' لم يحترم الأسبقية وإشارات المرور، ليفقد السيطرة على سيارته ويصطدم مباشرة بسيارة الشرطة التي كانت تقل عددا من الأمنيين أحيل أغلبهم على مستشفى الحسن الثاني.

من جهة ثانية، قال مصدر مسؤول أن الأمنيين السبعة غادروا المستشفى الجهوي الحسن الثاني في نفس اليوم الذي حلوا به، بعد تلقيهم العلاجات الضرورية جراء تعرضهم لحادثة سير، حيث أوضح ذات المصدر أن إصابات الأمنيين السبعة لم تكن خطيرة.