عاجل..الفيديو الأول لوصول بوتفليقة لمصحة خاصة بفرنسا

''شوف تيفي''
نشرالموقع الفرنسي ''لو دوفين ليبيري'' قبل قليل، مقطع فيديو قصير، يوثق وصول الموكب الذي رافق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى مصحة خاصة بفرنسا.
وحسب الموقع الفرنسي، فإن موكب بوتفليقة وصل إلى مستشفى غرونوبل، على الساعة الخامسة و25 دقيقة من مساء اليوم الإثنين، بالتوقيت المحلي لفرنسا.
ولم يقدم هذا الموقع أي معطيات بخصوص جديد الحالة الصحية للرئيس الجزائري، التي تكتمت الصحافة الجزائرية عن ذكر توضيحات بخصوصها.
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