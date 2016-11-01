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عاجل :قبل محاكمته يوم الأربعاء..هذا ما طلبه المحامي الوحش من قاضي التحقيق الذي يتابع قضية سعد لمجرد
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 19:29 عاجل :قبل محاكمته يوم الأربعاء..هذا ما طلبه المحامي الوحش من قاضي التحقيق الذي يتابع قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون
عاجل :قبل محاكمته يوم الأربعاء..هذا ما طلبه المحامي الوحش من قاضي التحقيق الذي يتابع قضية سعد لمجرد
كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الاثنين، أن دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد، و خصوصا المحامي الشهير إريك ديبون موريتي، رفع طلبا مستعجلا لقاضي التحقيق الذي يتابع قضية سعد لمجرد ،بتعجيل المواجهة بين

شوف تيفي
كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الاثنين، أن دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد، و خصوصا المحامي الشهير إريك ديبون موريتي، رفع طلبا مستعجلا لقاضي التحقيق الذي يتابع قضية سعد لمجرد ،بتعجيل المواجهة بين موكله و المشتكية في جلسة الأربعاء.
و تحاول حسب ما أوردته ''شوف تيفي'' في خبر سابق، الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي اتهمت لمجرد بمحاولة الاغتصاب، (تحاول) التماطل لكي لا تحضر جلسة المحاكمة وسط الأسبوع الحالي.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن لورا، ادعت بأنها ما تزال تعاني الصدمة بسبب الاعتداء الذي تعرضت له على يد سعد لمجرد، موضحا بأنها قررت مغادرة العاصمة الفرنسية باريس صوب مدينة نيس.


 

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