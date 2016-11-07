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بالصور..وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 18:51 بالصور..وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة | بوليتيك
بالصور..وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة
ترأس وزير الصحة الحسين الوردي، صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة.

''شوف تيفي''

ترأس وزير الصحة الحسين الوردي، صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة.

وحسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فبعد الاستماع إلى عرض المدير الجهوي للرباط سلا القنيطرة، المدير الجهوي لمراكش آسفي، حول المراحل التي قطعها بناء هذه المؤسسات الصحية، وبعد الاستماع إلى كل المداخلات والاطلاع على العوائق والإكراهات التقنية والإدارية والمالية التي تعترض إتمام إنجاز هذه المشاريع، والتي ينتظر أن تقدم خدماتها الصحية والاستشفائية إلى ساكنة هذه الأقاليم في أقرب الأوقات، أكد الوزير أن المواطنات والمواطنين هم في حاجة إلى إجراءات ميدانية وملموسة تكفل لهم الحق في العلاج والاستشفاء، وفي مقدمة ذلك التعجيل بإخراج هذه المؤسسات الصحية الاستشفائية في أحسن الظروف وفي أقرب الآجال.
وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة
وأعطى الوزير كذلك تعليماته الصارمة الى المسؤولين الاقليميين لحل المشاكل ذات الصبغة المحلية بشكل فوري وعاجل، وأمر بتكوين لجنة ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على تتبع كل القضايا المثارة والتي تشكل عائقا أمام إنهاء الأشغال بهذه المؤسسات الصحية والاستشفائية، خاصة وأن إنجازها قد قطع أشواطا كبيرة، بلغت حوالي 95% من نسبة الإنجاز، كما أن التجهيزات الضخمة الطبية والبيوطبية هي موجودة وقد تم اقتناؤها بميزانية كبيرة بلغت ملايين الدراهم، وينتظر فقط الانتهاء من الأشغال ليتم تركيبها بهذه المؤسسات.
وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة
وتأتي هذا الإجراءات، يضيف البلاغ، تتويجا للمجهودات التي تبذلها وزارة الصحة من أجل تحسين وتجويد الخدمات الصحية، وضمان ولوج المواطنات والمواطنين للعلاج والاستشفاء، وفي مقدمتها توسيع التغطية الصحية الأساسية، وتخفيض ثمن الأدوية، وجعل الصحة النفسية من أولويات وزارة الصحة والارتقاء بالتكفل بالمستعجلات الطبية الاستشفائية وما قبل الاستشفائية.

وحضر هذا الاجتماع إلى جانب الوزير، كل من الكاتب العام للوزارة وبعض السادة المدراء المركزيين والجهويين والمناديب الإقليميين المعنيين، إلى جانب المقاولين وممثلي مكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين وعدد من الأطر الإدارية والتقنية بمختلف أقسام ومصالح الوزارة.
وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرةوزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة

وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لتدارس تقدم أشغال بناء المستشفيات الإقليمية الجديدة بكل من سلا وتمارة والصويرة

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