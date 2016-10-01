''فايسبوك'' يتكبد خسارة بمليارات الدولارات بسبب هذه العبارة

تسببت كلمتان ذكرتا في بيان شركة ''فيسبوك'' في إفزاع المستثمرين ما أدى إلى هبوط سعر سهم ''فيسبوك'' بنسبة 5% في تداولات الخميس الماضي.

شوف تيفي: وكالات

تسببت كلمتان ذكرتا في بيان شركة ''فيسبوك'' في إفزاع المستثمرين ما أدى إلى هبوط سعر سهم ''فيسبوك'' بنسبة 5% في تداولات الخميس الماضي.

وقال موقع ''فوربس'' في مقال نشره مؤخرا إن العبارة البسيطة كانت سببا في هبوط سعر سهم الشركة متسببة بخسارة لـ ''فيسبوك'' بنحو 2.5 مليار دولار.

وحذرت إدارة ''فيسبوك''، في بيانها، من إمكانية حدوث تباطؤ ''بالفعل'' في دخل الإعلانات بالمستقبل، مؤكدة أنها على استعداد للقيام باستثمارات ''قوية''، ولم ترق هذه العبارات للمستثمرين ما دفع عددا منهم لبيع الأسهم التي يمتلكونها في ''فيسبوك''.

وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه الشركة أن أرباحها الصافية قفزت بـ2.7 مرة في الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 2.379 مليار دولار، أو 0.82 دولار للسهم الواحد.

وحققت شركة ''فيسبوك'' هذه الأرباح بفضل ارتفاع عائدات الإعلانات في الربع الثالث من 2016 بنسبة 59% لتبلغ 6.816 مليار دولار، منها نحو 84% من الإعلانات على الأجهزة المحمولة.

كما سجلت ''فيسبوك'' زيادة في عدد مستخدميها بنسبة 16% ليبلغ 1.79 مليار مستخدم.



