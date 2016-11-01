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بن كيران : سأحرص بقوة على القيم الإيجابية لتشكيل الحكومة التي ذكرها الملك في خطاب المسيرة الخضراء
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 18:18 بن كيران : سأحرص بقوة على القيم الإيجابية لتشكيل الحكومة التي ذكرها الملك في خطاب المسيرة الخضراء | بوليتيك
بن كيران : سأحرص بقوة على القيم الإيجابية لتشكيل الحكومة التي ذكرها الملك في خطاب المسيرة الخضراء
قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، إن الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء، تحدث عن مجموعة من القيم الإيجابية التي يجب أن تحكم بالأساس لتشكيل الحكومة، مؤكدا حرصه على الالتزام بقوة بهذه القيم في

شوف تيفي
قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، إن الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء، تحدث عن مجموعة من القيم الإيجابية التي يجب أن تحكم بالأساس لتشكيل الحكومة، مؤكدا حرصه على الالتزام بقوة بهذه القيم في مسار تشكيل الحكومة وعلى الدور الأساسي للملك في هذا الشأن لأنه هو من يعين الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة.
وأضاف عبد الإله ابن كيران، اليوم الاثنين بالرباط، إن الملك محمد السادس ينهج سياسة فيها مزيد من الانفتاح على إفريقيا، واسترجاع للمكانة المميزة التي يحتلها المغرب كدولة عريقة في القارة.
وأشار ابن كيران، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الخطاب السامي الذي وجهه الملك، بمناسبة الذكرى ال41 للمسيرة الخضراء، أمس الأحد من العاصمة السنغالية (دكار)، أن ''إشعاع المغرب امتد لقرون في نصف إفريقيا على الأقل، لذا توجه الملك إلى العديد من المناطق في إفريقيا ليسترجع المغرب مكانته لا من باب الهيمنة ولكن للمساهمة في تنمية إفريقيا ومحاربة التطرف والإرهاب''
. وثمن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السياسة الخارجية للمغرب، واصفا إياها بأنها سياسة طابعها الاستمرارية ولا تتبدل مع الحكومات، سواء تعلق الأمر بقضية الأقاليم الجنوبية للمملكة أو العلاقات مع أوروبا أو إفريقيا، موضحا أن النموذج المغربي القائم على عدم الإقصاء والسلم الاجتماعي والاستقرار والتنمية يتطلع إليه الجميع في العالم وليس فقط في إفريقيا، من أجل فهم خصوصيته.
وأبرز الأمين العام، في هذا الصدد، التقدير الكبير الذي يحظى به الملك في إفريقيا، ''بدليل الترحاب الذي يحظى به، أينما حل وارتحل في هذه القارة''، مؤكدا أن ''رجوع المغرب لمكانته الطبيعية في إفريقيا خطوة في الاتجاه الصحيح.


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