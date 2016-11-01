حركة حماس: نندد بزيارة الوفد الإعلامي المغربي لإسرائيل

خرجت حركة المقاومة الاسلامية ''حماس''، اليوم الاثنين، ببلاغ تنديدي عبر موقعها الرسمي، حول زيارة وفد إعلامي من المغرب إلى إسرائيل، معتبرة إياها تطبيعا مرفوضا. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم:

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خرجت حركة المقاومة الاسلامية ''حماس''، اليوم الاثنين، ببلاغ تنديدي عبر موقعها الرسمي، حول زيارة وفد إعلامي من المغرب إلى إسرائيل، معتبرة إياها تطبيعا مرفوضا. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: ''نستهجن في ظل تصاعد جرائم العدو الإسرائيلي وعمليات التطهير العنصري بحق شعبنا ومقدساتنا إقدام فريق إعلامي مغربي على زيارة الكيان الإسرائيلي بهدف التطبيع معه وضمن حملة تجميل صورته في الإعلام العربي''.

برهوم اعتبر أن هذه الزيارة ''جريمة بحق شعبنا وقضيتنا ومساسا بمشاعر العرب والمسلمين ومحبي القضية الفلسطينية وتشجيعا للكيان الإسرائيلي على الإمعان في جرائمه وانتهاكاته''، وأن إسرائيل ''رمزا للإرهاب والعنصرية والتطرف في العالم، والأصل العمل على عزلها ومقاطعتها وفضحها لا زيارتها والتطبيع معها وتجميل وجهها والتغطية على جرائمها''.

ودعا الناطق باسم حماس إلى ''وقف كل حالات التطبيع والتعامل والتواصل مع الكيان الإسرائيلي من أي طرف كان وتحشيد كل طاقات الأمة من أجل دعم عدالة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب شعبنا وحقوقه وثوابته''.

يشار إلى أن الإذاعة الإسرائيلية العامة، كانت أول من أورد بأن وفدا من سبعة إعلاميين بارزين من المغرب يقوم حاليا بزيارة لإسرائيل هي الاولى من نوعها. وحسب الإذاعة، فإن الوفد الإعلامي المغربي يحل ضيفا على وزارة الخارجية الإسرائيلية وأن أعضاءه سيجتمعون مع وزراء ونواب وقضاة من المحكمة العليا، على أن يقوم بجولات ميدانية في القدس وشمال إسرائيل والمنطقة المحاذية لقطاع غزة.