عاجل..اشتباكات خطيرة في الجزائر وإرسال رجال شرطة في حالة خطيرة للمستشفى+فيديوهات

تم اليوم الاثنين، نقل خمسة من رجال الشرطة بالجزائر، إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات خطيرة خلال اشتباكات مع سكان بلدة الدرارية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية قبل قليل.

''شوف تيفي''



تم اليوم الاثنين، نقل خمسة من رجال الشرطة بالجزائر، إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات خطيرة خلال اشتباكات مع سكان بلدة الدرارية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية قبل قليل.

وحسب موقع '' TSA '' الجزائري فإن الشرطة دخلت في مواجهات مع سكان البلدة المذكورة، عقب قيامهم بإغلاق الطرقات، واقتحام شقق سكينة بالقوة.

وأضاف الموقع بأن الشرطة الجزائرية، تمكنت من السيطرة على الوضع وإعادة فتح الطريق المقطوعة.

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