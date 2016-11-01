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عاجل..اشتباكات خطيرة في الجزائر وإرسال رجال شرطة في حالة خطيرة للمستشفى+فيديوهات
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 18:09 عاجل..اشتباكات خطيرة في الجزائر وإرسال رجال شرطة في حالة خطيرة للمستشفى+فيديوهات | دولي
عاجل..اشتباكات خطيرة في الجزائر وإرسال رجال شرطة في حالة خطيرة للمستشفى+فيديوهات
تم اليوم الاثنين، نقل خمسة من رجال الشرطة بالجزائر، إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات خطيرة خلال اشتباكات مع سكان بلدة الدرارية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية قبل قليل.

''شوف تيفي''

تم اليوم الاثنين، نقل خمسة من رجال الشرطة بالجزائر، إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات خطيرة خلال اشتباكات مع سكان بلدة الدرارية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية قبل قليل.
وحسب موقع '' TSA '' الجزائري فإن الشرطة دخلت في مواجهات مع سكان البلدة المذكورة، عقب قيامهم بإغلاق الطرقات، واقتحام شقق سكينة بالقوة.
وأضاف الموقع بأن الشرطة الجزائرية، تمكنت من السيطرة على الوضع وإعادة فتح الطريق المقطوعة.
المغرب؛ شوف تيفي؛ الجزائر؛ الطريق؛ بلدة الدرارية؛ وسائل إعلام؛ الجزائرية

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‫شوف تيفي

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عاجل..اشتباكات خطيرة في الجزائر وإرسال رجال شرطة في حالة خطيرة للمستشفى+فيديوهات

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