خطير.. فتاة قاصر تتزعم عصابة إجرامية بأيت ملول..وها كيفاش كَطيح الضحايا في الفخ

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أيت ملول، أمس الاحد من إيقاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

''شوف تيفي''



تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أيت ملول، أمس الاحد من إيقاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فقد جرى إيقاف المشتبه فيها خلال عملية أمنية نفذتها مصالح الشرطة القضائية استهدفت عصابة إجرامية، مكونة من 5 أفراد، من ضمنهم فتاتين، تنشط في مجال السرقات المقرونة بالعنف بالاستعانة بالفتاتين اللتين يتم تقديمهما كـ''طعم'' للضحايا، حيث تم ضبط دراجتين ناريتين متحصلتين من السرقة.

ويجري البحث حاليا عن باقي أفراد العصابة بعد تحديد هوياتهم، في حين جرى تسليم الدراجات إلى أصحابها، والذين بلغوا في وقت عن سرقتها.



وأضاف المصدر ذاته بأنه تم وضع القاصر الموقوفة تحت المراقبة القضائية، في انتظار تقديمها أمام النيابة المختصة.



