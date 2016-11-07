بالصور : ''الميكا'' تدفع السلطات للتدخل ضد الأطر التربوية المعتصمة بجامع الفنا بمراكش

صرح عضو بالمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، أن السلطات الأمنية والمحلية بمدينة مراكش تدخلت لوقف إعتصام الأطر بجامعة الفنا بمدينة مراكش.

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صرح عضو بالمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، أن السلطات الأمنية والمحلية بمدينة مراكش تدخلت لوقف إعتصام الأطر بجامعة الفنا بمدينة مراكش.

وأضاف ذات المصدر، أن السلطات العمومية تدخلت بشكل قوي ضد الأطر المعطلة لتنيها عن مواصلة الإعتصام في ساحة بجامع الفنا، حيث أن التدخل خلف إصابات خطيرة في صفوف الأطر.

وقال ذات المصدر، أن الأطر التربوية لجأت إلى جلب الكرطون وإقتناء ''الميكا'' لتقي المعتصمين البرد والأمطار التي تتهاطل هذه الأيام بمدينة مراكش.

من جهة ثانية، كشف مصدر أمني أن السلطات العمومية لم تتدخل بعنف ضد الأطر التربوية، بل أنه لم يكن هناك تدخل من الأساس، لكن ماوقع بالضبط حسب قوله''أن السلطات تدخلت لمنع الأطر التي إقتنت ''الميكا'' ووضعتها في الجهة الأمامية في مكان المعتصم، وهو أمر غير مقبول، لأن هناك قرار سابق بمنع الميكا في المغرب.