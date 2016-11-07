مثير..قادة برتب عالية من الجيش الموريتاني يدخلون الكويرة +صورة

نشرت صفحة فايسبوكية تحمل اسم الجيش الموريتاني،أمس الأحد، صورة مع تدوينة تفيد بأنها لقائد أركان الجيوش المساعد رفقة قائد أركان الحرس الوطني وقائد أركان البحرية في زيارة ميدانية لمنطقة لكويرة

"شوف تيفي"

نشرت صفحة فايسبوكية تحمل اسم الجيش الموريتاني،أمس الأحد، صورة مع تدوينة تفيد بأنها لقائد أركان الجيوش المساعد رفقة قائد أركان الحرس الوطني وقائد أركان البحرية في زيارة ميدانية لمنطقة لكويرة الحدودية سنة 2015.



وكانت بعض الصفحات الفايسبوكية، تداولت اليوم الاثنين، هذه الصورة، وحاولت بطريقة بائسة الإشارة إلى أن هؤلاء القادة الموريتانيين، دخلوا إلى الأراضي المغربية أمس الأحد الذي احتفل خلاله المغرب من طنجة إلى الكويرة بالذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

