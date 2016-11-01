فضيحة وبالصورة..مستشفى بتاورريت عطا لمواطن مريض محتاج لعملية جراحية مستعجلة موعد حتا لعام 2018

تداولت صفحات فايسبوكية صورة صادمة ومثيرة في الوقت نفسه، عبارة عن موعد تم منحه من مستشفى عمومي بتاوريرت لمواطن يحتاج لعملية جراحية مستعجلة.

"شوف تيفي" :

تداولت صفحات فايسبوكية صورة صادمة ومثيرة في الوقت نفسه، عبارة عن موعد تم منحه من مستشفى عمومي بتاوريرت لمواطن يحتاج لعملية جراحية مستعجلة.

وتظهر هذه الصورة بأن المواطن المريض، قام بفحص طبي يوم 2 نونبر الماضي، وقامت إدارة المستشفى بمنحه موعداً جديدا مثيرا للجدل وهو 4 نونبر 2018، أي بعد سنتين.

وتفاعل المغاربة بشكل كبير مع الصورة، موضحين بأن هذا الموعد الغريب، يُعتبر مهزلة من المهازل التي يعرفها قطاع الصحة بالبلاد، مطالبين في الوقت نفسه الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في هذه النازلة.



