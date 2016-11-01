الملك يجري مباحثات على انفراد مع الرئيس السينغالي

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بدكار، مباحثات على انفراد، مع رئيس جمهورية السنغال فخامة ماكي سال.

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أجرى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بدكار، مباحثات على انفراد، مع رئيس جمهورية السنغال فخامة ماكي سال.

وكان الملك قد حل أمس الأحد بدكار في زيارة رسمية لجمهورية السنغال.