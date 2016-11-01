مول البندير خْوا ب''رشيد شو'' فالبرنامج ديالو و ها شنو وقع

علمت ''شوف تيفي'' أن مول البندير الشاب عثمان ملين، تخلف عن موعد تسجيل أولى حلقات برنامج رشيد ''شو'' الذي يقدمه الإعلامي رشيد العلالي في القناة الثانية.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مول البندير الشاب عثمان ملين، تخلف عن موعد تسجيل أولى حلقات برنامج رشيد "شو" الذي يقدمه الإعلامي رشيد العلالي في القناة الثانية.

و كان من المفروض أن يحل عثمان ملين ضيفا على البرنامج الترفيهي يوم أمس الأحد في حلقة مسجلة.

و حسب مصادرنا، فقد حالت الحالة الصحية لمول البندير،دون حضوره إلى مقر القناة بعين السبع.

و كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي،غادر عثمان ملين مصحة خاصة أمس الأحد بالرباط، نُقل إليها بعد وعكة صحية ألمت به نتيجة عدم تحمله الإرهاق و كثرة الأضواء من خلال ضغط العمل والحفلات التي قام بإحيائها في الآونة الأخيرة.

و قد اشتهر مول البندير مؤخرا، بأدائه لفن العيطة على طريقته الخاصة.