 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك يجري مباحثات على انفراد مع الرئيس السينغالي | بوليتيك

الملك يجري مباحثات على انفراد مع الرئيس السينغالي

مول البندير خْوا برشيد شو فالبرنامج ديالو و ها شنو وقع | ثقافة و فنون

مول البندير خْوا ب''رشيد شو'' فالبرنامج ديالو و ها شنو وقع

عاجل.. نقل بوتفيلقة إلى مصحة خاصة بفرنسا..وها علاش | بوليتيك

عاجل.. نقل بوتفيلقة إلى مصحة خاصة بفرنسا..وها علاش

شاحنة كبيرة تصطدم بحائط مؤسسة حرة بعين السبع بالدارالبيضاء و هذا ما وقع | حوادث و حقوق

شاحنة كبيرة تصطدم بحائط مؤسسة حرة بعين السبع بالدارالبيضاء و هذا ما وقع

صحيفة إيطالية تصطاد في الماء العكر بخصوص اهتمام الملك محمد السادس بقضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون

صحيفة إيطالية تصطاد في الماء العكر بخصوص اهتمام الملك محمد السادس بقضية سعد لمجرد

بالفيديو.. بلال التليدي : الخطاب الملكي سينهي فترة البلوكاج السياسي الذي نعيشه اليوم | بوليتيك

بالفيديو.. بلال التليدي : الخطاب الملكي سينهي فترة ''البلوكاج السياسي'' الذي نعيشه اليوم

بالصور.. شوفو كيفاش رفرف العلم المغرب فوق سماء دبي | منوعات

بالصور.. شوفو كيفاش رفرف العلم المغرب فوق سماء دبي

المغرب يطلق جائزة أواردز أفريكا لمكافأة الإذاعات والتلفزات الخاصة | صحافة

المغرب يطلق جائزة ''أواردز أفريكا'' لمكافأة الإذاعات والتلفزات الخاصة

بلا تزوير وبلا تخلويض: نحن الآن 10 ملايين معجب.. شكرا لكم، وسنستمر في فضح أصحاب الطرافيك البورنوغرافي | صحافة

بلا تزوير وبلا تخلويض: نحن الآن 10 ملايين معجب.. شكرا لكم، وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

مول البندير خْوا ب''رشيد شو'' فالبرنامج ديالو و ها شنو وقع
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 16:27 مول البندير خْوا برشيد شو فالبرنامج ديالو و ها شنو وقع | ثقافة و فنون
مول البندير خْوا ب''رشيد شو'' فالبرنامج ديالو و ها شنو وقع
علمت ''شوف تيفي'' أن مول البندير الشاب عثمان ملين، تخلف عن موعد تسجيل أولى حلقات برنامج رشيد ''شو'' الذي يقدمه الإعلامي رشيد العلالي في القناة الثانية.

شوف تيفي

 

علمت "شوف تيفي" أن مول البندير الشاب عثمان ملين، تخلف عن موعد تسجيل أولى حلقات برنامج رشيد "شو" الذي يقدمه الإعلامي رشيد العلالي في القناة الثانية.

و كان من المفروض أن يحل عثمان ملين ضيفا على البرنامج الترفيهي يوم أمس الأحد في حلقة مسجلة.

و حسب مصادرنا، فقد حالت الحالة الصحية لمول البندير،دون حضوره إلى مقر القناة بعين السبع.

و كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي،غادر عثمان ملين مصحة خاصة أمس الأحد بالرباط، نُقل إليها بعد وعكة صحية ألمت به نتيجة عدم تحمله الإرهاق و كثرة الأضواء من خلال ضغط العمل والحفلات التي قام بإحيائها في الآونة الأخيرة.

و قد اشتهر مول البندير مؤخرا، بأدائه لفن العيطة على طريقته الخاصة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الاغنية الشعبية مول البندير العلاجات الضرورية المنابر الإعلامية عثمان مولين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صحيفة إيطالية تصطاد في الماء العكر بخصوص اهتمام الملك محمد السادس بقضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون

صحيفة إيطالية تصطاد في الماء العكر بخصوص اهتمام الملك محمد السادس بقضية سعد لمجرد

عاجل.. مدير أعمال الفنان سعد لمجرد يعود إلى باريس وها شكون مشا معاه | ثقافة و فنون

عاجل.. مدير أعمال الفنان سعد لمجرد يعود إلى باريس وها شكون مشا معاه

مول البندير جابها في راسو..وها شنو وقع ليه | ثقافة و فنون

مول البندير جابها في راسو..وها شنو وقع ليه

استقبال كبير للفنانة الداودية بعد فوزها بلقب أفريما بلاغوس | ثقافة و فنون

استقبال كبير للفنانة الداودية بعد فوزها بلقب أفريما بلاغوس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في حملة روتينية بالبيضاء..شوفو أشنو لقاو البوليس فكازا | خارج البلاطو
منذ 45 دقيقة

في حملة روتينية بالبيضاء..شوفو أشنو لقاو البوليس فكازا

بلال التليدي : الخطاب الملكي سينهي فترة البلوكاج السياسي الذي نعيشه اليوم | تسجيلات صوتية

بلال التليدي : الخطاب الملكي سينهي فترة "البلوكاج السياسي" الذي نعيشه اليوم

بوووووز..بنت سباتة كتموت على الداودية | بــووز

بوووووز..بنت سباتة كتموت على الداودية

دكالية كتسطا على الداودية..شوفو أشنو قالت فمطار محمد الخامس(فيديو) | بــووز

دكالية كتسطا على الداودية..شوفو أشنو قالت فمطار محمد الخامس(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك يجري مباحثات على انفراد مع الرئيس السينغالي | بوليتيك
منذ 26 دقيقة

الملك يجري مباحثات على انفراد مع الرئيس السينغالي

مول البندير خْوا برشيد شو فالبرنامج ديالو و ها شنو وقع | ثقافة و فنون

مول البندير خْوا ب''رشيد شو'' فالبرنامج ديالو و ها شنو وقع

عاجل.. نقل بوتفيلقة إلى مصحة خاصة بفرنسا..وها علاش | بوليتيك

عاجل.. نقل بوتفيلقة إلى مصحة خاصة بفرنسا..وها علاش

شاحنة كبيرة تصطدم بحائط مؤسسة حرة بعين السبع بالدارالبيضاء و هذا ما وقع | حوادث و حقوق

شاحنة كبيرة تصطدم بحائط مؤسسة حرة بعين السبع بالدارالبيضاء و هذا ما وقع

﻿ ﻿
أمس 01:15 GMT

عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.