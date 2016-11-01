عاجل.. نقل بوتفيلقة إلى مصحة خاصة بفرنسا..وها علاش

تم نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين، إلى غرونوبل بفرنسا، لإجراء فحوصات طبية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية قبل قليل.

"شوف تيفي"

تم نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين، إلى غرونوبل بفرنسا، لإجراء فحوصات طبية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية قبل قليل.

وتحاول وسائل إعلام جزائرية مرة أخرى التستر على حالة بوتفليقة الصحية والتي تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.