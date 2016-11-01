عاجل.. نقل بوتفيلقة إلى مصحة خاصة بفرنسا..وها علاش

"شوف تيفي"
تم نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين، إلى غرونوبل بفرنسا، لإجراء فحوصات طبية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية قبل قليل.
وتحاول وسائل إعلام جزائرية مرة أخرى التستر على حالة بوتفليقة الصحية والتي تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.