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شاحنة كبيرة تصطدم بحائط مؤسسة حرة بعين السبع بالدارالبيضاء و هذا ما وقع
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 15:57 شاحنة كبيرة تصطدم بحائط مؤسسة حرة بعين السبع بالدارالبيضاء و هذا ما وقع | حوادث و حقوق
شاحنة كبيرة تصطدم بحائط مؤسسة حرة بعين السبع بالدارالبيضاء و هذا ما وقع
علمت '' شوف تيفي'' أن شاحنة كبيرة اصطدمت قبل قليل بحائط مؤسسة حرة بمنطقة عين السبع بمدينة الدارالبيضاء بسبب فقدان السائق السيطرة على عربته.

شوف تيفي

علمت " شوف تيفي" أن شاحنة كبيرة اصطدمت قبل قليل بحائط مؤسسة حرة بمنطقة عين السبع بمدينة الدارالبيضاء بسبب فقدان السائق السيطرة على عربته.

وتعود أسباب الحادث، حسب شهود عيان للسرعة المفرطة بحيث لم يستطع السائق السيطرة على فرامل الشاحنة مما أدى إلى اصطدامه بالمؤسسة وانقلابها، وأضاف ذات المصادر أنه ولحسن الحظ لم يسفرالحادث عن خسائر في الأرواح، بينما اقتصر ذلك عن خسائر مادية جسيمة تمثلت في سور المؤسسة التعليمية والشاحنة، كما أن السائق تعرض لجروح طفيفة لا تستدعي للقلق.

هذا وفور علم السلطات المحلية بالواقعة حلت إلى عين المكان لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الخطير.

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شاحنة كبيرة حائط مؤسسة عين السبع الدارالبيضاء

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