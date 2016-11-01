صحيفة إيطالية تصطاد في الماء العكر بخصوص اهتمام الملك محمد السادس بقضية سعد لمجرد

أقدمت صحيفة إيطالية تدعى ''إلكورييري ديلا سيرا''، أخيرا، بنشر مقال، حاولت من خلاله الاصطياد بالماء العكر، من خلال الربط بين اهتمام الملك محمد السادس بقضية الفنان المغربي سعد لمجرد المتهم بمحاولة

"شوف تيفي"

أقدمت صحيفة إيطالية تدعى "إلكورييري ديلا سيرا"، أخيرا، بنشر مقال، حاولت من خلاله الاصطياد بالماء العكر، من خلال الربط بين اهتمام الملك محمد السادس بقضية الفنان المغربي سعد لمجرد المتهم بمحاولة الاغتصاب بفرنسا، وقضية مول الحوت بالحسيمة.

وفي هذا الصدد، قال يوسف الإدريسي الكاتب العام للجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان بفرنسا، في اتصال له مع "شوف تيفي" اليوم الاثنين، إن الجمعية ترفض وتستنكر بقوة مضمون هذا المقال، موضحا بأن المهاجرين المغاربة في الديار الفرنسية، يعلمون بأن لا علاقة باهتمام الملك محمد السادس بقضية سعد لمجرد وقضية محسن فكري.

وأكد الإدريسي بأن الخطوة الإنسانية للملك في قضية سعد لمجرد هي مجرد نقطة في بحر من الاهتمام الذي يوليه الملك لشعبه داخل وخارج أرض الوطن، حيث كان له الفضل في حل مشاكل العديد منهم بفرنسا، متمنيا في الوقت ذاته من الصحيفة الإيطالية الإسراع بتقديم اعتذار عن مضامين مقاله التي أراد من خلاله إشعال نار الفتنة.

واستغرب نفس المتحدث عدم قيام هذا الموقع بالاهتمام بشؤون إيطاليا الداخلية والتي تعرف العديد من المشاكل ومن بينهما متابعة علاقة شخصيات إيطالية مشهورة بالمافيا.