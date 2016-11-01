بالفيديو.. بلال التليدي : الخطاب الملكي سينهي فترة ''البلوكاج السياسي'' الذي نعيشه اليوم

قال المحلل السياسي بلال تليدي في تصريح خص به ''شوف تيفي'' إن ''الخطاب التاريخي للملك محمد السادس من العاصمة السنغالية دكار بمناسبة المسيرة الخضراء سينهي فترة ''البلوكاج السياسي'' الذي نعيشه اليوم في

شوف تيفي



قال المحلل السياسي بلال تليدي في تصريح خص به "شوف تيفي" إن "الخطاب التاريخي للملك محمد السادس من العاصمة السنغالية دكار بمناسبة المسيرة الخضراء سينهي فترة "البلوكاج السياسي" الذي نعيشه اليوم في إنتظار تشكيل الحكومة.

وكشف التليدي أن الخطاب تحدث عن المستويات الثلاث لتشكيل الحكومة، وهي الموافقة المبدئية للأحزاب لتشكيل الحكومة، ثم المستوى الثاني المرتبط بالهندسة الحكومية أي الحقائب الوزارية ، فيما المستوى الثالث فيخص الوزراء.

وأضاف التليدي أن الملك حسم في أن الحكومة ستتشكل، قاطعا مع بعض التأويلات والمواقف عن وجود فراغ دستوري وعن تعثر في إخراج الحكومة، موضحا أن الملك نصح الفرقاء السياسيين بأن يسرعوا في تشكيل الحكومة ويتركوا منطق إقتسام الغنيمة وإعتبار العدد وأن يفكروا في أولويات الحكومة وبالأخص إعتماد البعد الإفريقي في كل السياسيات.

وتابع التليدي، أن المستوى الثالث في خطاب المسيرة مرتبط بصلاحية الملك الحصرية في الدستور وهي تسمية الوزراء، مضيفا أن الملك سيعتمد الصرامة في إختيار الوزراء بناءا على التحديات التي تطرحها المرحلة، ما يعني ضمنيا الدعم لبن كيران الذي سيجد نفسه في إرتياح لفرض شروط على الأحزاب لتقديم أطر في المستوى بعيدا عن الولاءات والقرابات.