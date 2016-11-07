بالصور.. شوفو كيفاش رفرف العلم المغرب فوق سماء دبي

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في إطار الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، احتفلت مجموعة من الدول التي تعرف نسبة مهمة من الجالية المغربية فوق أراضيها بهذه الذكرى العظيمة بينها دبي ومصر ودول أخرى.
ونشرت صفحات عربية صورا للعلم المغربي الذي رفرف يوم أمس الأحد فوق سماء الإمرات العربية المتحدة بطريقة نالت إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها العلم المغرب يجوب سماء دبي عبر "باراشيت"
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