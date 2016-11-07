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المغرب يطلق جائزة ''أواردز أفريكا'' لمكافأة الإذاعات والتلفزات الخاصة
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 15:15 المغرب يطلق جائزة أواردز أفريكا لمكافأة الإذاعات والتلفزات الخاصة | صحافة
المغرب يطلق جائزة ''أواردز أفريكا'' لمكافأة الإذاعات والتلفزات الخاصة
أعلنت جمعية الإذاعات والتلفزات المستقلة ''أرتي''، أنها أطلقت مهرجان ''أواردز أفريقيا 2016''، لمكافأة الإذاعات والتلفزات الخاصة الإفريقية، في تخصصات إعلامية مختلفة، لينضاف بذلك إلى مهرجاني مصر وتونس

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أعلنت جمعية الإذاعات والتلفزات المستقلة "أرتي"، أنها أطلقت مهرجان "أواردز أفريقيا 2016"، لمكافأة الإذاعات والتلفزات الخاصة الإفريقية، في تخصصات إعلامية مختلفة، لينضاف بذلك إلى مهرجاني مصر وتونس الشهيرين.

وقد أعلن كمال لحلو، رئيس الجمعية، في اجتماع عقد يوم الخميس 3 نونبر، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة التي تجمع بين الجمعية والمكتب المغربي لحقوق المؤلف (Bmda) وأيضا مع وزارة الاتصال، وبمساهمة من اتحادات تلفزيونات الغابون وكوت ديفوار والسنغال، بالإضافة إلى لقاءات مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا)، ليتم تخصيص جوائز لفائدة الإذاعات والتلفزات الإلكترونية الخاصة في إفريقيا. وذلك في إطار الالتزام بالأولوية التي يوليها المغرب للقارة الإفريقية.

وقد تم تحديد معايير للاختيار من بين المترشحين، تعتمد على الحيادية والخبرة، كما تؤكد "أرتي"، لـ "أفضل تالك"، "أفضل روبورتاج"، "أفضل مورنينغ" وغيرها من الأصناف الرقمية الأخرى، تحت إشراف لجنة مكونة من عثمان حنيوي، ميلود لخضر، عبد الرحمان عدوي، يونس بومهدي، خالد بليازيد، ولويجي بيانكو.

وبذلك سيكون هذا المهرجان، الذي يسعى إلى توحيد وتجميع الإنتاجات السمعية البصرية في إفريقيا، منافِسا مباشرا للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزة المقام في تونس، وكذا مهرجان الإذاعات والتلفزات العربية الذي يقام في مصر.

حفلة تسليم الجوائز ستنظم يوم 18 فبراير 2017 بالدار البيضاء، تحت اسم "أواردز أفريكا راديو وتلفزيون 2016".

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المغرب يطلق جائزة أواردز أفريكا لمكافأة الإذاعات والتلفزات الخاصة

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