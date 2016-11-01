بلا تزوير وبلا تخلويض: نحن الآن 10 ملايين معجب.. شكرا لكم، وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

ليس سهلا أن تحافظ على مكانتك في قلوب المشاهدين والمتتبعين والقراء لإنتاجك الإعلامي.. وليس هيِّنا أن تتمدد شعبيتك في تربة مغربية خالصة، تؤمن بالعطاء والكفاءات، وتنتصر للمعقول والصدق، وتنفر من

بقلم إدريس شحتان



ليس سهلا أن تحافظ على مكانتك في قلوب المشاهدين والمتتبعين والقراء لإنتاجك الإعلامي.. وليس هيِّنا أن تتمدد شعبيتك في تربة مغربية خالصة، تؤمن بالعطاء والكفاءات، وتنتصر للمعقول والصدق، وتنفر من "التخلويض والطرافيك"، وهلما جرا من الأساليب الخفية التي تجري "حسي مسي" دون حسيب ولا رقيب..

اليوم، وصلنا بفضلكم إلى 10 ملايين معجب بـ"شوف تيفي"، وبأسلوبها في معالجة المواضيع الحية التي تشغل بال المغاربة، وبخطها التحريري، وبعطائها وكفاءاتها وبجرأتها ومصداقيتها وطموحها في وضع قاعدة صلبة لإعلام القرب.. إنكم اليوم، تشكلون رأسمال "شوف تيفي" وطاقتها ونَفَسِها.. فهذه قناتكم، وصوتكم ووجهكم التي طالما تمنيتم أن تروه في إعلام حقيقي يعكس صورته دون رتوش أو تزييف للملامح.

إننا الآن مطمئنون لهذا المسار الناجح الذي تسلكه "شوف تيفي".. فهي تحظى حاليا بمتابعة يومية تقارب 3 ملايين زائر، وبتفاعل متواصل على صفحتها النشيطة والحية بـ"الفايسبوك"، وتستأثر فوق كل ذلك، باهتمام الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والثقافيين والفنيين والرياضيين وغيرهم ممن يندرجون في خانة الصفوة.. لذلك، تمكنت قناتنا أن تضمن لمتابعيها والمتفاعلين معها، وصول "ميساجاتهم" بسرعة إلى صناع القرار، في تناغم تام بين الفوق والتحت.. وهذه واحدة من مميزات "شوف تيفي" التي جعلت من ميزة التفاعل الحي، عاملا أساسيا لتكريس خاصيتها في التأسيس لإعلام القرب.. وبالتالي، كان هذا المسار، وهذه السياسة الإعلامية، سمتين أساسيتين في إبداء أزيد من 10 ملايين إعجابهم بـ"شوف تيفي" في ظرف قياسي غير مسبوق.

لقد تابع كثيرون، كيف أصبحت قناتكم "شوف تيفي" تخيف أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة التي تعاني من "فوبيا التقهقر"، وكيف لجأ أصحابه إلى "الطرافيك البورنوغرافي" من أجل الاحتفاظ بالمركز الأول، إلى درجة فضحت أساليبه الخفية طموحه الظاهر، بالقدر الذي أصبح أضحوكة في الفايسبوك، ومحط تقشاب عموم الفايسبوكيين.. وهذا ما سنعود إليه لاحقا لفضحه.. فانتظرونا..

إن خوفنا اليوم، ونحن نؤسس لإعلام جاد، حقيقي وواقعي، قريب من الناس وهادف، هو أن تصيب لعنة "الطرافيك البورنوغرافي" المشهد الإعلامي الإلكتروني في المغرب، فيختلط الحابل بالنابل، بالقدر الذي تصبح معه الصورة ضبابية عند المشاهدين والمتتبعين.. وبالتالي، ستذهب معه كل الجهود المبذولة من أجل تمتين الصرح الإعلامي في البلاد سدى، ما دام أن هناك، من حقن فيروس التلاعب "غير الأخلاقي" في جسم الصحافة الإلكترونية في المغرب..

لقد تابعتم كيف انطلقنا أول مرة برصيد مهني خالص، فكنا أول من أنزل الكاميرا إلى الشارع، وأوصلنا الميكروفون إلى مناطق نائية لم يكن لها صوت في الإعلام المغربي، كما أحدثنا ثورة في الصحافة الإلكترونية التي أغراها أسلوبنا في نهج سياسة إعلام القرب، لتسير عشرات المواقع الإلكترونية على نهجه، وتقتدي بأثره، ما عزز من تأثير الإعلام كسلطة رابعة في المجتمع.. إذن كيف يمكن لكل هذه المكتسبات أن تنالها "لوثة" من يرفعون شعار "باغين نحسنو باللي كين"؟

ولأننا معنيون بالدرجة الأولى، لن نسمح بتمييع الجسم الصحافي في المملكة، بل سنقف بالمرصاد من أجل وقف هذا الخلل البنيوي الذي يهدد الرأسمال الرمزي للإعلام الإلكتروني في المغرب.

لكن مادام المقام هنا ليس مخصصا لفضح أساليب الموقع الشهير، دعونا نحتفل وإياكم ببلوغنا رقم 10 ملايين معجب.. فهذا الرقم الذهبي الذي صنعتم إياه بوفائكم، وساهمنا فيها بجهدنا وابتكاراتنا وتعبنا، يجعلكم في الريادة مغربيا ، باعتبار أن أغلب المعجبين بـ"شوف تيفي"، مغاربة.. عكس الموقع الشهير الذي يعتبر عدد من معجبيه من باكستان والهند والبنغلاديش وجزيرة "الواق واق"..

إن قوتنا في مغربيتنا، ومنها تنطلق غيرتنا على مشهدنا الإعلامي المغربي.. فهنيئا لكل الأوفياء وشكرا لكم..