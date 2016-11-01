عاجل.. مدير أعمال الفنان سعد لمجرد يعود إلى باريس وها شكون مشا معاه

نشر قبل دقائق رضى البرادي مدير أعمال الفنان ونجم الأغنية المغربية سعد لمجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس صورة تجمعه بالفنان حاتم عمور والفنانة نبيلة معان وآخرون من أصدقاء لمعلم، بأحد المطاعم قبل

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نشر قبل دقائق رضى البرادي مدير أعمال الفنان ونجم الأغنية المغربية سعد لمجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس صورة تجمعه بالفنان حاتم عمور والفنانة نبيلة معان وآخرون من أصدقاء لمعلم، بأحد المطاعم قبل مغادرة المغرب نحو باريس مباشرة.

ويأتي هذا السفر في إطار الدعم الذي تجند له مجموعة من الفنانين المغاربة الذي سافروا إلى العاصمة الفرنسية من أجل دعم صديقهم سعد لمجرد الذي يمر بمحنة عصيبة هذه الأيام بسبب دخوله السجن بتهمة التعنيف والاغتصاب .



