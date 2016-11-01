مول البندير جابها في راسو..وها شنو وقع ليه

علمت ''شوف تيفي'' بأن فنان الأغنية الشعبية عثمان مولين أو مول البندير كما يُطلق عليه، تم نقله إلى مصحة خاصة أمس الأحد بالرباط، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن فنان الأغنية الشعبية عثمان مولين أو مول البندير كما يُطلق عليه، تم نقله إلى مصحة خاصة أمس الأحد بالرباط، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مول البندير تعرض لأزمة صحية، نتيجة عدم تحمله الإرهاق و كثرة الأضواء من خلال ضغط العمل والحفلات التي قام بإحيائها في الآونة الأخيرة.

جدير بالذكر بأن مول البندير، ذاع صيته أخيراً، عقب ظهوره في العديد من المنابر الإعلامية، بالإضافة إلى تداول فيديوهات له بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يحيي بعض الحفلات.