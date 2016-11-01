مجرم خطير ينفذ عمليات الاعتداء على المواطنين بتارودانت بواسطة الكريموجين

تمكنت المصالح الأمنية بتارودانت، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والغاز المسيل للدموع وباستعمال

"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية بتارودانت، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والغاز المسيل للدموع وباستعمال ناقلة ذات محرك.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فقد جاءت عملية الإيقاف، التي تمت على مستوى حي "سيدي بلقاس"، بفضل تحريات ميدانية مكثفة فعَّلتها مصالح الأمن، إثر توصلها بشكايات من مواطنين تعرضوا للسرقة من طرف ثلاثة أشخاص، تحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال غاز مسيل للدموع.

وأوضح المصدر ذاته بأن معظم الضحايا، استطاعوا التعرف على الموقوف بشكل تلقائي أثناء عرضه عليهم، وما تزال الأبحاث جارية من أجل إيقاف باقي عناصر العصابة بعد تحديد هوياتهم.



وتم وضع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء البحث.