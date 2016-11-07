استقبال كبير للفنانة الداودية بعد فوزها بلقب أفريما بلاغوس

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استقبل عشاق الفنانة المغربية زينة الداودية صباح اليوم الإثنين، الداودية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء وذلك بعد فوزها بلقب أفضل مطربة بشمال إفريقيا لسنة 2016 ضمن فعاليات أفريكا ميوزيك أوارد «أفريما ».
وبهذا الخصوص، حج العشرات من فانز مغنية اللون الشعبي إلى المطار لإستقبالها بالدقة المراكشية والورود والزغاريد والأهازيج.
وتعتبر الفنانة زينا الداودية من أكثر الفنانات شهرة بالمغرب بأغانيها التي تلقى ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب
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