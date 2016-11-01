المغرب يتسلم رئاسة ''الكوب 22'' من فرنسا والسلطات تمنع قيادية بالبوليساريو من المشاركة

إفتتحت صباح اليوم الإثنين بشكل رسمي أشغال الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ المعروفة إختصارا ''بالكوب 22''. وتسلم المغرب رئاسة الدورة 22

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إفتتحت صباح اليوم الإثنين بشكل رسمي أشغال الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ المعروفة إختصارا "بالكوب 22".

وتسلم المغرب رئاسة الدورة 22 من فرنسا، حيث سلمت رئيسة "كوب 21" ووزيرة البيئة والطاقة والبحر الفرنسية، المكلفة بالعلاقات الدولية حول المناخ سيغولين روايال، الرئاسة لوزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر "كوب 22".



وستتواصل إبتداءا من اليوم الإثنين إلى غاية 18 نونبر الجاري، أشغال المؤتمر بمدينة مراكش، والتي من المنتظر أن تعرف حضور أكثر من 40 زعيم دولة بالإضافة إلى الوفود المشاركة التي تنتمي لجميع دول المعمور.

من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة بمدينة مراكش، أن السلطات منعت المسماة "اسويلمة أبيروك" رئيسة إتحاد البرلمانيات الإفريقية، من المشاركة "لغياب أي صفة رسمية لها من أجل المشاركة" تضيف ذات المصادر.