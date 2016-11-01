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عاجل.. ها شنو وقع بالقرب من ليساسفة في البيضاء.. تفاصيل مؤلمة
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 13:20 عاجل.. ها شنو وقع بالقرب من ليساسفة في البيضاء.. تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق
عاجل.. ها شنو وقع بالقرب من ليساسفة في البيضاء.. تفاصيل مؤلمة
علمت ''شوف تيفي'' أن مواطنين، عثروا قبل قليل، بمنطقة ليساسفة بالبيضاء، وبالتحديد بالقرب من مدار عزبان، على جثة هامدة لرجل معلقة على شجرة .


"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مواطنين، عثروا قبل قليل، بمنطقة ليساسفة بالبيضاء، وبالتحديد بالقرب من مدار عزبان، على جثة هامدة لرجل معلقة على شجرة .

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك الذي انتحر شنقا يبلغ حوالي 44 عاما، موضحا بأن أسباب هذا الانتحار تبقى مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المواطنين، أبلغوا المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية مدرا عزبان ملابسات النازلة

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