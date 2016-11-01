انفراد.. الفتاة اللي كتْاهم سعد لمجرد بمحاولة الاغتصاب هربات من باريس.. وها علاش

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد قريب من قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، بأن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي اتهمته بمحاولة الاغتصاب، تحاول التماطل لكي لا تحضر جلسة المحاكمة وسط الأسبوع الحالي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر جد قريب من قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، بأن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي اتهمته بمحاولة الاغتصاب، تحاول التماطل لكي لا تحضر جلسة المحاكمة وسط الأسبوع الحالي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن لورا، ادعت بأنها ما تزال تعاني الصدمة بسبب الاعتداء الذي تعرضت له على يد سعد لمجرد، موضحا بأنها قررت مغادرة العاصمة الفرنسية باريس صوب مدينة نيس.

وأضاف المصدر ذاته بأن لوري، وتجنبا للصحافة، قررت الفرار من باريس والاختباء عند أحد أقربائها بمدينة نيس إلى غاية انتهاء فصول هذه القضية.

وأكد أيضا مصدر "شوف تيفي" بأن لوري وخوفا من ردة فعل عشاق سعد لمجرد، وجهت طلبا للشرطة الفرنسية بحمايتها في حال قدومها لجلسة المحاكمة.



