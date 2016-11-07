بالصور : مرفوقا بزوجته بن كيران يعترف ببكائه بعد سماع الملحون

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كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران حل رفقة زوجته مساء الأحد مباشرة بعد نهاية خطاب الملك محمد السادس، بمسرح محمد الخامس بالرباط، لحضور حفل ''الحضرة الشفشاونية''.

شوف تيفي 


كشفت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران حل رفقة زوجته مساء الأحد مباشرة بعد نهاية خطاب الملك محمد السادس، بمسرح محمد الخامس بالرباط، لحضور حفل "الحضرة الشفشاونية".

وإعترف عبد الإله بن كيران في كلمة له بعد منحه هدية في حفل تكريم "رحوم البقالي" المعروفة في الوسط الفني "بسيدة الحضرة الشفشاونية" أن مديح وملحون "البقالي" أبكاه ذات يوم أكثر من الشيوخ الذين يلقون الدروس في الموعظة".

وإستنادا لمقطع فيديو بث على اليوتيوب، أشاد بن كيران بشكل كبير بملحون "رحوم البقالي" قائلا : " أتقنت عملك وأثرت في المغاربة والعالم، ولهذا يتم إستدعاؤك للعالم كله".

 

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الرباط الوسط الفني الثرات الحفل البقالي بن كيران الملحون شوف تيفي

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