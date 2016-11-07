عاجل و بالصور..مدير أعمال سعد لمجرد يصل المغرب و ها علاش

علمت ''شوف تيفي'' أن مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد يتواجد حاليا بالمغرب.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد يتواجد حاليا بالمغرب.

وظهر رضى البرادي في صورة نشرتها اليوم الاثنين الفنانة المغربية نجاة الرجوي، خلال احتفال مجموعة من الفنانين بذكرى المسيرة الخضراء يوم أمس الاحد بالدار البيضاء .

و علقت الرجوي على الصورة بالقول:" صدفة جميلة جمعتنا بخويا العزيز مدير اعمال النجم سعد لمجرد رضا ربي معاكم خويا وتفرحونا اليوم ويرجع سعد لبلادو واحبابو.. قلوبنا معاكم."

و قد سبق لرضى أن صرح عبر منشور له بالفايسبوك ،أن السلطات الأمنية حجزت جواز سفره مباشرة بعد اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بتهمة اغتصابه فتاة فرنسية،باعتباره شاهدا على الواقعة.