يا ربي السلامة.. فيضان اليوسفية الجارف يقتل طفلة و السلطات تواصل بحثها للعثورعلى أفراد عائلتها+فيديو

علمت ''شوف تيفي'' بأن السيول الجارفة والفيضانات الخطيرة الذي شهدتها مدينة اليوسفية، ليلة أمس الأحد، خلف مقتل طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، بينما ما تزال الأبحاث جارية للعثور عن والدها وشقيقها اللذين



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن السيول الجارفة والفيضانات الخطيرة الذي شهدتها مدينة اليوسفية، ليلة أمس الأحد، خلف مقتل طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، بينما ما تزال الأبحاث جارية للعثور عن والدها وشقيقها اللذين كانا معها على متن دراجة نارية.

وأضاف المصدر ذاته بأن السلطات المحلية بجميع مكوناتها بمدينة اليوسفية، تجندت للبحث عن المفقودين الذين ما يزال مصيرهم إلى حدود اللحظة مجهولا.

ومن جهة أخرى، تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مرعبة، تظهر السيول الجارفة بمدينة اليوسفية وهي تجرف السيارات والشاحنات.