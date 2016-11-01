الجنرال بنسليمان يقود حركة تنقيلات واسعة في صفوف الدرك

كشف مصدر مطلع للمساء، أن حركة تنقيلات غير مسبوقة، مرتقبة في صفوف سلك الدرك الملكي، حيث أجريت حركة انتقالية موسعة، همت أفراد الدرك الملكي من رتب محددة من رقيب إلى مساعد أول بالقيادات الجهوية

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع للمساء، أن حركة تنقيلات غير مسبوقة، مرتقبة في صفوف سلك الدرك الملكي، حيث أجريت حركة انتقالية موسعة، همت أفراد الدرك الملكي من رتب محددة من رقيب إلى مساعد أول بالقيادات الجهوية والسريات و الفرق و المراكز القضائية و الترابية في مختلف جهات و مناطق المملكة باستثناء مراكش التي تحتضن من الاثنين 7 نونبر الجاري وإلى غاية ال18 منه أشغال المؤتمر الدولي للبيئة و المناخ كوب 22 إذ من المنتظر أن تشمل الحركة الانتقالية المدينة الحمراء و نواحيها بعد انتهاء أشغال المؤتمر الدولي.

وتبين أن مديرية التفتيش و المراقبة وضعت تقارير مفصلة حول عدد من مراكز الدرك الملكي التي سبق أن زارتها لجان التفتيش حيث تبين أن الزيارات لها علقة بالترقيات أو التنقيلات التي تم الإعلان عنها.





