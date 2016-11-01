عاجل ومحزن.. ها شنو كيوقع للمجرد في الليل في الحبس.. تفاصيل حصرية ومثيرة

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن ''فلوري ميروغيس'' بباريس، يعاني من الأرق الشديد، حيث وجد نفسه عاجزاً عن النوم منذ أن تم وضعه في زنزانته الأربعاء الماضي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن "فلوري ميروغيس" بباريس، يعاني من الأرق الشديد، حيث وجد نفسه عاجزاً عن النوم منذ أن تم وضعه في زنزانته الأربعاء الماضي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطاقم الطبي الذي قام أول أمس السبت، بزيارة سعد المجرد من أجل فحصه والاطمئنان على حالته الصحية، أوصى الفنان بتناول أقراص حتى يستطيع النوم.

وأضاف المصدر ذاته بأن لمجرد، رفض الحصول على الدواء الممنوح له من طرف طاقم السجن الطبي، وطلب بالمقابل من هيئة دفاعه تمكينه من هذا الدواء.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن هيئة الدفاع عن لمجرد، تقدمت بطلب للهيئات المكلفة بهذا الخصوص، والتي وافقت على منح "المعلم" الدواء وذلك بعد اطلاع طاقم السجن الطبي على محتواه.