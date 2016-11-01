 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شرطي يتهم جنية بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

شرطي يتهم ''جنية'' بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة

مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟ | منوعات

مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟

بالفيديو.. بناء جسر في دقائق | بووز

بالفيديو.. بناء جسر في دقائق

بعد تمارة.... مقرقبين يكسرون زجاج 17 سيارة بفاس وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بعد تمارة.... ''مقرقبين'' يكسرون زجاج 17 سيارة بفاس وهذه هي التفاصيل

خسارة مالية كبرى جديدة لسامسونغ وهذه هي الأسباب | حوادث و حقوق

خسارة مالية كبرى جديدة لسامسونغ وهذه هي الأسباب

بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء | بوليتيك

بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء

عاجل.. هذه هي علاقة كيم كاردشيان باعتقال سعد لمجرد.. رائحة المؤامرة بدأت بالظهور+ فيديو وصور | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي علاقة كيم كاردشيان باعتقال سعد لمجرد.. رائحة المؤامرة بدأت بالظهور+ فيديو وصور

حصري.. أطباء يفحصون سعد لمجرد في سجنه.. وهذه هي حالته الصحية | ثقافة و فنون

حصري.. أطباء يفحصون سعد لمجرد في سجنه.. وهذه هي حالته الصحية

الملك محمد السادس من دكار: المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة في الاتحاد الإفريقي... | بوليتيك

الملك محمد السادس من دكار: المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة في الاتحاد الإفريقي...

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

شرطي يتهم ''جنية'' بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 10:53 شرطي يتهم جنية بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
شرطي يتهم ''جنية'' بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة
أحالت فرقة محاربة الهجرة السرية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك أخيرا، ملفا غريب الأطوار، بعدما تقدم مفتش شرطة ممتاز يشتغل بدائرة أمنية تابعة للمنطقة الأمنية الثانية


"شوف تيفي"

أحالت فرقة محاربة الهجرة السرية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك أخيرا، ملفا غريب الأطوار، بعدما تقدم مفتش شرطة ممتاز يشتغل بدائرة أمنية تابعة للمنطقة الأمنية الثانية أكدال حسان الرياض، بشكاية ضد فتاة تتحدر من بني ملال قال إنها سلبته 40مليونا، وكانت تقلد صوت "جنية" أثناء حديثها معه في الهاتف، واستعملت طقوسا للسحر والشعوذة والتنبؤ بالغيب للإطاحة به في شراكها.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، فقد قررت النيابة العامة إيداع الفتاة السجن المحلي بسلا، بتهم تتعلق بالنصب والابتزاز وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة للشرطة، قبل إحالتها في حالة اعتقال أمام القضاء الجنحي.

وفي تفاصيل القضية، أقر مفتش الشرطة الممتاز أمام محققي الضابطة القضائية أن الفتاة ربطت الاتصال به وأشعرته أنها عثرت على رقم هاتفه ضمن قائمة أسماء هاتف اقتنته أخيرا، واستمرت في الاتصال به، كما أشعرته أنها تسكنها أرواح شريرة ومحتاجة للعلاج، فقرر مساعدتها في التوجه إلى أحد الأطباء المختصين بالرباط،وبعدها ظل يرسل إليها مبالغ مالية فاقن أربعين مليونا.

وأوضح المفتش أن الموقوفة شرعت في ربط اتصالات به وقلدت صوتا غريبا على أساس أنها "جنية"وسلبته أمواله، مستعملة طقوس السحر والشعوذة، فقرر اللجوء للقضاء، بعدما تمادت في ابتززاه في مبالغ مالية كبيرة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النيابة العامة السجن المحلس سلا الرباط جنسة السحر الشعوذة الهاتف مبالغ مالية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد تمارة.... مقرقبين يكسرون زجاج 17 سيارة بفاس وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بعد تمارة.... ''مقرقبين'' يكسرون زجاج 17 سيارة بفاس وهذه هي التفاصيل

خسارة مالية كبرى جديدة لسامسونغ وهذه هي الأسباب | حوادث و حقوق

خسارة مالية كبرى جديدة لسامسونغ وهذه هي الأسباب

اليوسفية تغرق وفيضان بوادي في اشتوكة أيت باها.. فيديوهات خطيرة | حوادث و حقوق

اليوسفية تغرق وفيضان بوادي في اشتوكة أيت باها.. فيديوهات خطيرة

مزحة خطيرة..سبعة الأشخاص تاصلوا بالبوليس وقالوا ليهم غادي يكون عمل إرهابي في مراكش.. وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مزحة خطيرة..سبعة الأشخاص تاصلوا بالبوليس وقالوا ليهم غادي يكون عمل إرهابي في مراكش.. وها شنو وقع ليهم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراسل برنامج إتي بالعربي يكشف تطورات قضية سعد لمجرد من باريس | قنوات أخرى
منذ 17 دقيقة

مراسل برنامج ''إتي بالعربي'' يكشف تطورات قضية سعد لمجرد من باريس

قراءة في الخطاب الملكي الغير مسبوق مباشرة على قناة شوف تيفي | ضيف خاص

قراءة في الخطاب الملكي الغير مسبوق مباشرة على قناة شوف تيفي

من طرائف كرة القدم لاعب يطلب الزواج من السيدة الحكم | قنوات أخرى

من طرائف كرة القدم لاعب يطلب الزواج من السيدة الحكم

فتاة تركية تمتهن تلبيس الجدران والأسقف للمساهمة في توفير نفقات أسرتها | قنوات أخرى

فتاة تركية تمتهن تلبيس الجدران والأسقف للمساهمة في توفير نفقات أسرتها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شرطي يتهم جنية بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
منذ 1 دقيقة

شرطي يتهم ''جنية'' بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة

مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟ | منوعات

مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟

بالفيديو.. بناء جسر في دقائق | بووز

بالفيديو.. بناء جسر في دقائق

بعد تمارة.... مقرقبين يكسرون زجاج 17 سيارة بفاس وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بعد تمارة.... ''مقرقبين'' يكسرون زجاج 17 سيارة بفاس وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 01:15 GMT

عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.