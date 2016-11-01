شرطي يتهم ''جنية'' بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة

أحالت فرقة محاربة الهجرة السرية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك أخيرا، ملفا غريب الأطوار، بعدما تقدم مفتش شرطة ممتاز يشتغل بدائرة أمنية تابعة للمنطقة الأمنية الثانية



"شوف تيفي"

أحالت فرقة محاربة الهجرة السرية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك أخيرا، ملفا غريب الأطوار، بعدما تقدم مفتش شرطة ممتاز يشتغل بدائرة أمنية تابعة للمنطقة الأمنية الثانية أكدال حسان الرياض، بشكاية ضد فتاة تتحدر من بني ملال قال إنها سلبته 40مليونا، وكانت تقلد صوت "جنية" أثناء حديثها معه في الهاتف، واستعملت طقوسا للسحر والشعوذة والتنبؤ بالغيب للإطاحة به في شراكها.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، فقد قررت النيابة العامة إيداع الفتاة السجن المحلي بسلا، بتهم تتعلق بالنصب والابتزاز وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة للشرطة، قبل إحالتها في حالة اعتقال أمام القضاء الجنحي.

وفي تفاصيل القضية، أقر مفتش الشرطة الممتاز أمام محققي الضابطة القضائية أن الفتاة ربطت الاتصال به وأشعرته أنها عثرت على رقم هاتفه ضمن قائمة أسماء هاتف اقتنته أخيرا، واستمرت في الاتصال به، كما أشعرته أنها تسكنها أرواح شريرة ومحتاجة للعلاج، فقرر مساعدتها في التوجه إلى أحد الأطباء المختصين بالرباط،وبعدها ظل يرسل إليها مبالغ مالية فاقن أربعين مليونا.

وأوضح المفتش أن الموقوفة شرعت في ربط اتصالات به وقلدت صوتا غريبا على أساس أنها "جنية"وسلبته أمواله، مستعملة طقوس السحر والشعوذة، فقرر اللجوء للقضاء، بعدما تمادت في ابتززاه في مبالغ مالية كبيرة.