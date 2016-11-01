مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية العربية، مقطع فيديو غريب، مع معلومة تفيد بأن امرأة أنجبت ثلاثة أطفال من جني ملبوس فيها.
وفور تداول هذا الفيديو الذي أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث تباينت الآراء بين مصدق ومعبر عن دهشته، وبين رافض للتصديق ومشكك في صحة مضمون الفيديو.
واستغل آخرون الفرصة ليعبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد من تداول مثل هذه الفيديوهات، موضحين بأن الأمر يعتبر استهزاء بالعقول وخاصة بتلك التي تصدق مثل هذه الأمور. على العموم مهما كانت القراءات يبقى هذا الفيديو الغريب خارج عن منطق العقل والعلم ويقوي رواية الخدعة..
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.