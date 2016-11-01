مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية العربية، مقطع فيديو غريب، مع معلومة تفيد بأن امرأة أنجبت ثلاثة أطفال من جني ملبوس فيها.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية العربية، مقطع فيديو غريب، مع معلومة تفيد بأن امرأة أنجبت ثلاثة أطفال من جني ملبوس فيها.



وفور تداول هذا الفيديو الذي أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث تباينت الآراء بين مصدق ومعبر عن دهشته، وبين رافض للتصديق ومشكك في صحة مضمون الفيديو.

واستغل آخرون الفرصة ليعبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد من تداول مثل هذه الفيديوهات، موضحين بأن الأمر يعتبر استهزاء بالعقول وخاصة بتلك التي تصدق مثل هذه الأمور. على العموم مهما كانت القراءات يبقى هذا الفيديو الغريب خارج عن منطق العقل والعلم ويقوي رواية الخدعة..



