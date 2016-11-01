 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شرطي يتهم جنية بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

شرطي يتهم ''جنية'' بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة

مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟ | منوعات

مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟

بالفيديو.. بناء جسر في دقائق | بووز

بالفيديو.. بناء جسر في دقائق

بعد تمارة.... مقرقبين يكسرون زجاج 17 سيارة بفاس وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بعد تمارة.... ''مقرقبين'' يكسرون زجاج 17 سيارة بفاس وهذه هي التفاصيل

خسارة مالية كبرى جديدة لسامسونغ وهذه هي الأسباب | حوادث و حقوق

خسارة مالية كبرى جديدة لسامسونغ وهذه هي الأسباب

بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء | بوليتيك

بالفيديو...بنحمو : هذه رسائل الملك في خطابه التاريخي من دكار بمناسبة المسيرة الخضراء

عاجل.. هذه هي علاقة كيم كاردشيان باعتقال سعد لمجرد.. رائحة المؤامرة بدأت بالظهور+ فيديو وصور | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي علاقة كيم كاردشيان باعتقال سعد لمجرد.. رائحة المؤامرة بدأت بالظهور+ فيديو وصور

حصري.. أطباء يفحصون سعد لمجرد في سجنه.. وهذه هي حالته الصحية | ثقافة و فنون

حصري.. أطباء يفحصون سعد لمجرد في سجنه.. وهذه هي حالته الصحية

الملك محمد السادس من دكار: المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة في الاتحاد الإفريقي... | بوليتيك

الملك محمد السادس من دكار: المغرب يتوفر على الأغلبية الساحقة في الاتحاد الإفريقي...

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 09:59 مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟ | منوعات
مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟
تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية العربية، مقطع فيديو غريب، مع معلومة تفيد بأن امرأة أنجبت ثلاثة أطفال من جني ملبوس فيها.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية العربية، مقطع فيديو غريب، مع معلومة تفيد بأن امرأة أنجبت ثلاثة أطفال من جني ملبوس فيها.

وفور تداول هذا الفيديو الذي أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث تباينت الآراء بين مصدق ومعبر عن دهشته، وبين رافض للتصديق ومشكك في صحة مضمون الفيديو.

واستغل آخرون الفرصة ليعبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد من تداول مثل هذه الفيديوهات، موضحين بأن الأمر يعتبر استهزاء بالعقول وخاصة بتلك التي تصدق مثل هذه الأمور. على العموم مهما كانت القراءات يبقى هذا الفيديو الغريب خارج عن منطق العقل والعلم ويقوي رواية الخدعة..

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيديوهات ملبوس جني التصديق امرأة الفيديوهات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور.. نايضة في البرنوصي: وقفة احتجاجية لأكثر من 800 شخص تْنصب عليهم في الملايير... وها كيفاش | منوعات

بالصور.. نايضة في البرنوصي: وقفة احتجاجية لأكثر من 800 شخص تْنصب عليهم في الملايير... وها كيفاش

أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع | منوعات

أبو سن مرونها في السعودية.. وها شنو وقع

نفوق الحيوانات البحرية بشاطئ أكادير بعد التصريف العشوائي للنفايات الصناعية | منوعات

نفوق الحيوانات البحرية بشاطئ أكادير بعد التصريف العشوائي للنفايات الصناعية

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم | منوعات

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراسل برنامج إتي بالعربي يكشف تطورات قضية سعد لمجرد من باريس | قنوات أخرى
منذ 17 دقيقة

مراسل برنامج ''إتي بالعربي'' يكشف تطورات قضية سعد لمجرد من باريس

قراءة في الخطاب الملكي الغير مسبوق مباشرة على قناة شوف تيفي | ضيف خاص

قراءة في الخطاب الملكي الغير مسبوق مباشرة على قناة شوف تيفي

من طرائف كرة القدم لاعب يطلب الزواج من السيدة الحكم | قنوات أخرى

من طرائف كرة القدم لاعب يطلب الزواج من السيدة الحكم

فتاة تركية تمتهن تلبيس الجدران والأسقف للمساهمة في توفير نفقات أسرتها | قنوات أخرى

فتاة تركية تمتهن تلبيس الجدران والأسقف للمساهمة في توفير نفقات أسرتها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شرطي يتهم جنية بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
منذ 1 دقيقة

شرطي يتهم ''جنية'' بسلبه 40 مليون بالرباط..تفاصيل مثيرة

مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟ | منوعات

مثير ولا يصدق.. امرأة ولدات ثلاثة ديال الأطفال شكلهم غريب من جني ملبوس فيها.. واش بصح؟

بالفيديو.. بناء جسر في دقائق | بووز

بالفيديو.. بناء جسر في دقائق

بعد تمارة.... مقرقبين يكسرون زجاج 17 سيارة بفاس وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بعد تمارة.... ''مقرقبين'' يكسرون زجاج 17 سيارة بفاس وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 01:15 GMT

عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.