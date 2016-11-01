بعد تمارة.... ''مقرقبين'' يكسرون زجاج 17 سيارة بفاس وهذه هي التفاصيل

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن فوضى كبيرة شهدها ''حي الوحدة'' بعد ظهر اليوم الأحد وتحديدا بمنطقة ''بنسودة'' بمدينة فاس، بعدما عاشت ساكنة الحي حالة من الرعب و الهلع، وذلك إثر هجوم شابين بالسيوف والهروات

"شوف تيفي "

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن فوضى كبيرة شهدها "حي الوحدة" بعد ظهر اليوم الأحد وتحديدا بمنطقة "بنسودة" بمدينة فاس، بعدما عاشت ساكنة الحي حالة من الرعب و الهلع، وذلك إثر هجوم شابين بالسيوف والهروات على ممتلكات الغير و اللذان كانا تحت تأثير الكحول و الأقراص المهلوسة حيث قاما بتكسير17 سيارة كانت مركونة في مرأب السيارات، مما جعل السكان يعيشون حالة رعب شديد.

تضيف نفس المصادر، أن عناصر الشرطة التابعة "لحي الوحدة" طوقت المعنيان بالأمر الذين حاولا الفرار، غير أنها نجحت في الإمساك بهما ، وبعد التحقيق الأولي مع الشابان المدعوان "ع.ش" و " ص. ك"، البالغين من العمر25سنة، تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية، ومن المرتقب أن يتم إحالتهما صباح غد الاثنين على وكيل الملك من أجل إتمام الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.