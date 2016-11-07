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خسارة مالية كبرى جديدة لسامسونغ وهذه هي الأسباب
بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 01:13 خسارة مالية كبرى جديدة لسامسونغ وهذه هي الأسباب | حوادث و حقوق
خسارة مالية كبرى جديدة لسامسونغ وهذه هي الأسباب
سحبت شركة سامسونغ 2.8 مليون غسالة ملابس من السوق الأمريكي ، بعدما قدم تسعة اشخاص شكاوى بعد تعرضهم لإصابات لها علاقة بالغسالات و ذلك بسبب مشاكل في غطاء الباب، كما وردت 733 شكوى من الاهتزاز المفرط.

"شوف تيفي ":علاء الصنوبري

سحبت شركة سامسونغ 2.8 مليون غسالة ملابس من السوق الأمريكي ، بعدما قدم تسعة اشخاص شكاوى بعد تعرضهم لإصابات لها علاقة بالغسالات و ذلك بسبب مشاكل في غطاء الباب، كما وردت 733 شكوى من الاهتزاز المفرط.

ويذكر أن "سامسونغ" زعمت علاج مشكلة انفصال الأبواب ، ولكن الناس واصلو الإبلاغ عن انفجار غسالاتهم مما أجبر الشركة على التخلي تماما عن هذا النوع.

ولدى إعلانها بسحب الغسالات صرح "جون هارينغتون" نائب رئيس شركة سامسونغ ومدير عام الأجهزة المنزلية : "إن هذا السحب التطوعي من جانبها سببه تقارير عن مشاكل فنية بالغسالات تشمل فقدان التوازن،والاهتزاز المفرط مع السرعة العالية مما يؤدي لانفصال الغطاء العلوي للغسالة وتعرض المستخدمين لخطرالإصابة.

و تجدر الاشارة ان سامسونغ قد قامت مؤخرا بسحب 2.5 مليون جهاز من هاتفها المحمول غلاكسي نوت 7 وأوقفت إنتاج هذا النوع بعد شكاوى من تعرضه للاحتراق.

لتسجل الشركة في سبتمبر الماضي بذلك خسائر مالية كبيرة.

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خسارة مالية كبرى جديدة لسامسونغ وهذه هي الأسباب

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